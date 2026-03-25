Más moderna que la Suzuki V-Strom 800DE y, para muchos, más capaz que la Honda Transalp

Coches y Motos 25 MAR 2026 - 09:39h.

Aprillia tiene otra alternativa que es igual de interesante, o incluso más

La nueva Suzuki naranja es un imán de miradas

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Nadie puede discutir que la Suzuki V-Strom 800 DE y la gama Honda Transalp son realmente interesantes, con modelos que merecen mucho la pena. Pero también hay otras alternativas que son igual de interesantes, o incluso más, y que tienen un precio más accesible, y unas prestaciones y un diseño todavía mejores. Y a nosotros nos parece que la Aprilia Tuareg 660 encaja mejor en esta descripción, al ser más moderna y mucho más polivalente.

Es una trail de media cilindrada que no tiene que envidiar a ninguna, pues no le falta de nada, y sus prestaciones están a la altura de las mejores. Equipa un motor bicilíndrico de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, con una montura claramente enfocada al off-road, que destaca por su equipamiento y su ligereza, al pesar poco más de 200 kilos. Y gracias a la mejora en su acelerador electrónico, tiene una mejor respuesta a bajas revoluciones, además de cumplir con la normativa Euro 5+.

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La ergonomía es realmente cómoda, para adaptarse a lo que necesite, con un depósito de combustible que alcanza los 18 litros de capacidad, y que permite tener una autonomía superior a los 450 kilómetros. En cuanto al motor, ofrece una potencia máxima de 80 CV, con un par motor que ronda los 70 Nm. Y no le falta la tecnología más avanzada, que incluye control de tracción, control de velocidad de crucero, mapa de motor, freno motor, cuatro modos de motor, pantalla TFT de 5”, caballete central…

Nos seduce el precio de la Aprilia Tuareg 660

Y si hay algo que nos acaba de seducir a todos y que nos encanta es el hecho de que esta Aprilia Tuareg 660 pueda ser tuya desembolsando un total de 12.250 euros, lo que nos parece un chollo tal y como están las cosas hoy en día.