Este SUV chino cuesta como un Dacia Duster, pero presume de diseño más elegante y tecnología avanzada

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 10:38h.

El MG ZS fue el SUV más vendido en España el pasado 2025

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El MG ZS se ha consolidado como una de las alternativas más competitivas dentro del segmento de los SUV asequibles, combinando un precio similar al de modelos como el Dacia Duster con una propuesta más cuidada en diseño y tecnología. Esta fórmula explica su creciente presencia en el mercado, donde destaca por ofrecer una percepción más moderna y equipada sin penalizar el coste de acceso.

El diseño exterior es uno de sus argumentos más visibles. Frente a planteamientos más robustos y tradicionales, el MG ZS apuesta por líneas suaves y proporciones equilibradas que refuerzan su carácter urbano. La parrilla frontal de gran tamaño, junto con una firma lumínica estilizada, contribuye a crear una imagen más elegante que la de muchos de sus rivales directos. No es ningún secreto que este enfoque estético juega un papel clave en su posicionamiento.

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El interior mantiene esa misma línea, con un habitáculo que prioriza la sencillez visual y la funcionalidad. La presencia de una pantalla central de buen tamaño y una instrumentación clara refuerzan la sensación de modernidad, mientras que los materiales empleados, sin aspirar a segmentos superiores, ofrecen un nivel correcto de ajustes y acabados. El conjunto transmite una impresión coherente con su enfoque: práctico, accesible y bien resuelto.

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En cuanto a la oferta mecánica, el MG ZS se presenta con opciones orientadas a la eficiencia y al uso cotidiano, además de contar con una variante eléctrica que amplía sus posibilidades. Este planteamiento permite cubrir diferentes necesidades sin perder de vista su carácter principal, centrado en la movilidad urbana y periurbana.

Tecnología accesible y enfoque práctico como señas de identidad

Uno de los puntos fuertes del MG ZS es su dotación tecnológica. Desde las versiones más accesibles, incorpora sistemas de asistencia a la conducción y soluciones de conectividad que no siempre están presentes en este rango de precios. En este sentido, el modelo logra posicionarse como una opción especialmente atractiva para quienes valoran el equipamiento sin realizar un desembolso elevado.

La habitabilidad es otro de los aspectos relevantes. Con unas dimensiones equilibradas, ofrece un espacio interior suficiente para el uso familiar, acompañado de un maletero que responde a las necesidades habituales del segmento. Esta versatilidad refuerza su carácter como vehículo polivalente, capaz de adaptarse a diferentes contextos de uso.

El comportamiento dinámico sigue una orientación claramente enfocada al confort. La suspensión está ajustada para absorber irregularidades con eficacia, mientras que la conducción resulta sencilla y predecible, facilitando su uso en entornos urbanos. Por otro lado, no busca destacar por deportividad, sino por facilidad y suavidad en la conducción diaria.

Un MG ZS que se posiciona como una alternativa sólida frente a los SUV tradicionales de precio contenido. Su combinación de diseño más refinado, tecnología accesible y planteamiento práctico le permite ofrecer un valor añadido que va más allá de su coste, consolidándose como una de las opciones más equilibradas dentro de su categoría.