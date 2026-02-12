MG ZS, el SUV más vendido de España, un éxito porque no hay coche que ofrezca más por menos

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 13:37h.

Una versión en concreto está marcando perfil en la gama

El nuevo MG es, para muchos, el mejor para familias

Compartir







El MG ZS se ha convertido en un fenómeno. No por casualidad. En el último año ha matriculado 23.731 unidades en España. Una cifra contundente. De ellas, 12.162 corresponden a la versión Hybrid+, y no es casualidad. Por todo lo que ofrece, merece pagar un poco más de lo que cuesta la versión de gasolina convencional. Y es que no encontrarás un SUV HEV tan barato en España.

Parte del éxito está en su tamaño. Mide 4.430 mm de largo, 1.818 mm de ancho y 1.635 mm de alto. La batalla de 2.610 mm garantiza buen espacio interior. Es compacto por fuera. Amplio por dentro. Una fórmula que funciona muy bien en el mercado actual.

PUEDE INTERESARTE El MG3 vuelve a estar a precio reventado

El maletero es otro de sus grandes argumentos. Ofrece 443 litros en configuración normal. Y hasta 1.457 litros con los asientos abatidos. Son cifras muy competitivas. Superiores a muchos rivales directos. Ideal para familias. Para viajar. Para el día a día.

PUEDE INTERESARTE Tamaño de BMW X5 a precio de MG

Es el C-SUV HEV más barato que puedes comprar ahora en España

Frente a modelos como Duster, Corolla Cross o Niro, el ZS juega con una baza clave. El precio. Arranca desde 19.840 euros financiado o 22.340 euros al contado. Además, ofrece siete años o 150.000 km de garantía. Un dato que marca diferencias.

La versión Hybrid+ es clave en su éxito. Combina un motor 1.5 atmosférico de 102 CV en ciclo Atkinson con un motor eléctrico de 136 CV. La batería es de 1,83 kWh. La potencia conjunta alcanza los 196 CV. Todo gestionado por un cambio automático de tres relaciones.

Las prestaciones acompañan. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. El consumo medio se queda en 5,0 l/100 km. Es rápido. Es eficiente. Y muy agradable en uso urbano. Ahí es donde más brilla su sistema híbrido.

Máxima eficiencia y equipamiento top a precio low cost

El equipamiento es otro punto fuerte. Desde el acabado Standard incluye instrumentación digital, pantalla de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto y numerosos ADAS. Control de crucero adaptativo. Alerta de carril. Detector de ángulo muerto. Todo de serie.

Con tres acabados. Standard, Comfort y Luxury. Con buen diseño. Con espacio. Con garantía. Y con un precio difícil de igualar. El MG ZS no es el más caro. Ni el más prestigioso. Pero sí el que más ofrece por menos. Por eso es el SUV más vendido de España.