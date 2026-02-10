Tamaño de BMW X5 a precio de MG

Coches y Motos 10 FEB 2026 - 07:26h.

MG prepara la llegada a Europa de su SUV más grande

MG ya ha confirmado el lanzamiento del modelo que faltaba en su gama. Un SUV grande. Familiar. Pensado para viajar lejos y sin prisas. Una propuesta dirigida a quienes necesitan mucho espacio sin pagar precio premium. Para lograrlo, la marca vuelve a apoyarse en SAIC, su matriz, que ya comercializa este modelo en otros mercados.

El nuevo MG S9 llegará a Europa tras triunfar en Australia. Apenas cambia el nombre. El planteamiento es claro. Un coche grande. Muy grande. Con una carrocería que roza los cinco metros y una presencia imponente. Un nuevo buque insignia que quiere marcar territorio.

El SUV más grande de MG ya se vende en Australia

Las medidas son uno de sus grandes argumentos. Mide 4.983 mm de largo. Casi como un BMW X5. La anchura alcanza los 1.967 mm. La altura se queda en 1.786 mm. Proporciones propias de un SUV del segmento alto. Sin complejos. Sin concesiones.

La batalla de 2.915 mm explica su enfoque familiar. Mucho espacio entre ejes. Más comodidad. Mejor acceso a las plazas traseras. También ayuda a un reparto interior muy equilibrado. Pensado para viajar con adultos en todas las filas.

El maletero es otro punto fuerte. Ofrece entre 1.026 y 2.093 litros con dos filas. Cifras sobresalientes. Con las siete plazas activas baja a 203 litros. Es el sacrificio lógico. A cambio, la tercera fila no es testimonial.

Mecánica híbrida enchufable y espacio para toda la familia

La segunda fila también suma puntos. Los respaldos reclinan hasta 35 grados. El espacio para las piernas es amplio. Muy amplio. Incluso para trayectos largos. La altura libre al suelo de 200 mm refuerza su carácter práctico y viajero.

El MG S9 PHEV no busca enfrentarse a marcas premium. Aunque su tamaño sea similar al del X5. Su objetivo es otro. Mirar de frente al Kia Sorento o al Skoda Kodiaq. Con una única mecánica híbrida enchufable. Mucho tamaño. Buen equipamiento. Y un precio de MG. Esa es su gran baza.