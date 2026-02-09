El nuevo BMW X5 no se parece en nada al que hay ahora

Coches y Motos 09 FEB 2026 - 08:22h.

La nueva versión llegará en 2027 con un cambio radical

No es barato, pero este BMW es un icono

El BMW X5 que llegará en 2027 va a romper con todo. Literalmente. Su nombre interno es G65. Y no será una evolución discreta. Será un cambio radical. BMW ha decidido cortar con el pasado. Y el resultado promete polémica. Mucha.

Las primeras pistas no llegan desde la propia marca. Llegan desde fuera. En concreto, desde Avarvarii. Este estudio de diseñadores ha publicado renders que anticipan el nuevo X5. Y lo que muestran es claro. El SUV más importante de BMW será irreconocible.

Un adelanto del posible futuro BMW X5

El lenguaje visual cambia por completo. BMW aplica al X5 la filosofía Neue Klasse. Más minimalismo. Menos músculo clásico. La parrilla doble riñón se vuelve horizontal y delgada. Mucho más integrada. El frontal parece casi eléctrico. Incluso en versiones térmicas. Una decisión arriesgada, pero muy intencionada.

El perfil también sorprende. Líneas más limpias, mayor aerodinámica y un detalle que no pasa desapercibido: las manijas de las puertas desaparecen. En su lugar, pequeños elementos integrados en el marco de la ventanilla.

Habrá versiones híbridas y eléctricas

En lo mecánico, no todo será eléctrico. Habrá un iX5 100% eléctrico, sí. Pero el grueso de la gama seguirá apostando por la combustión electrificada. Motores de seis cilindros en línea 3.0. Y un V8 4.4 litros. Todos con sistema mild-hybrid de 48 V. Potencia y eficiencia.

El interior es, quizá, lo más rompedor. Adiós al clásico mando iDrive. BMW lo elimina. Todo se centraliza en una pantalla táctil de 17,9 pulgadas. A esto se suma el sistema Panoramic Vision, una franja digital que recorre la base del parabrisas. Más información y menos botones.

Por supuesto, también habrá versiones para los más radicales. Un X5 M60e híbrido enchufable con alrededor de 550 CV. Y un X5 M que usará el V8 electrificado del XM. Más de 700 caballos. Diseño, tecnología y concepto nuevos. El próximo X5 no se parece en nada al actual. Y BMW lo sabe. Por eso se atreve.