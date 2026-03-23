Más potente que la Honda CB500X y, para muchos, más equipada que la Suzuki V Strom 650

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 20:23h.

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Si lo que estabas pensando en comprar es una Honda CB 500 X o una Suzuki V-Strom 650, te presentamos un modelo que es todavía más potente, y más equipado a nivel tecnológico, del que solamente se han escuchado comentarios positivos. La gente que ya ha tenido la oportunidad de probar esta moto, o que la ha adquirido, ha quedado totalmente satisfecha, y no es para menos, al ver todo lo que te ofrece, y al precio tan competitivo por el que lo hace.

Y es que la Yamaha Ténéré 700 Rally Edition es un acierto seguro, a la que han añadido una serie de modificaciones que la hacen más atractiva que la edición clásica. Por ejemplo, las estriberas de titanio, la decoración exclusiva con llantas doradas, la presentación adicional en la instrumentación, el asiento de mayor grosor y acabado, las suspensiones de mayor recorrido o el guardabarros delantero alto. Y su estética la hace imposible de ignorar.

En cuanto a la instrumentación, cuenta con una pantalla TFT de 6,3” en posición vertical, con tres modos de visualización, control de tracción y ABS desconectable o quickshifter opcional. El consumo homologado de la Yamaha Ténéré 700 Rally Edition es de 4,3 litros por cada 100 kilómetros, y el motor que equipa es un bicilíndrico en línea de 689 centímetros cúbicos de cilindrada, capaz de rendir a una potencia de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 68 Nm a 8.000 rpm.

Consigue la Yamaha Ténéré 700 Rally Edition

Si todavía no estás convencido con la adquisición de esta Yamaha Ténéré 700 Rally Edition, seguro que acabarás de estarlo en cuanto compruebes que apenas te supone una inversión de 12.399 euros, que es una ganga en toda regla.