Más tecnológico que el Mercedes GLA y más potente que el Volvo XC40: el SUV de Toyota con descuento

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 14:41h.

Hasta 343 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

Esta es la forma de tener un Toyota sin ser un Toyota

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El Toyota C-HR se ha convertido en uno de los SUV más vendidos y reconocibles del mercado. Su diseño atrevido. Su eficiencia. Y su enfoque urbano lo han hecho muy popular. Para muchos, es uno de los mejores en su categoría. Pero Toyota decidió ir más allá. Y dio un paso importante con el lanzamiento del Toyota C-HR+ eléctrico. Una versión completamente nueva, más avanzada y pensada para el futuro.

A nivel de diseño, mantiene su esencia. Pero evoluciona. Líneas más limpias. Detalles más tecnológicos. Una imagen más moderna. Para muchos, incluso más atractiva que la de un Mercedes GLA.

Así es la versión eléctrica del Toyota C-HR

También destaca por sus dimensiones. Con 4.520 mm de largo y una batalla de 2.750 mm, ofrece buen espacio interior. El maletero de 416 litros cumple con solvencia.

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La versión Advance ya es muy completa. Motor eléctrico de 224 CV y 269 Nm de par. Más potente que un Volvo EX40 de acceso. Está gestionado por un sistema de tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Y alcanza hasta 600 km de autonomía WLTP.

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También hay una versión para los más exigentes

Para los que buscan más, está la versión Spirit. Dos motores. Tracción total AWD-i. Nada menos que 343 CV y 438 Nm. Hace el 0 a 100 km/h en solo 5,2 segundos. Está alimentado por una batería de 77 kWh, que le otorga 475 km de autonomía. Buena autonomía. Y una respuesta eficiente en todo tipo de trayectos. Un equilibrio muy conseguido.

El precio de acceso sobre catálogo es de 39.637 euros. Pero en la web de Toyota parte de 35.375 euros al contado o 33.375 euros financiado. Una cifra muy competitiva dentro de su segmento.

En equipamiento, llega muy completo. Pantalla de 14 pulgadas, navegador y conectividad total. Compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Todo muy intuitivo.

El confort también está cuidado. Asientos calefactables, climatizador bizona y acceso sin llave. Un interior pensado para el uso diario.

En seguridad, destaca el sistema Toyota Safety Sense. Incluye múltiples asistentes. Desde frenada automática hasta mantenimiento de carril. Muy completo.

La versión Spirit añade más tecnología. Techo panorámico, sonido JBL y cámara 360º. Además de asistentes avanzados a la conducción.