Los mecánicos advierten que, si vas a circular menos de 15 minutos con tu coche, es mejor ir en bus

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 13:06h.

Si no quieres romper tu coche antes de tiempo, haz caso a estos consejos

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Usar el coche para todo se ha vuelto habitual. Incluso para recorridos muy breves. Pero cada vez más mecánicos lanzan el mismo aviso. Si tu trayecto dura menos de 15 minutos, quizá estés perjudicando más tu coche de lo que imaginas.

La culpa la tiene el tiempo de calentamiento. Un motor no rinde igual nada más arrancar. Necesita varios minutos para alcanzar su temperatura óptima. Hasta entonces, trabaja en condiciones poco favorables.

En ese periodo inicial, el aceite todavía no circula de forma eficaz. Las piezas internas no están bien protegidas. Y eso provoca un mayor rozamiento. Algo que, repetido a diario, acelera el desgaste.

Además, el motor funciona con una mezcla más rica. Esto significa más consumo. Más emisiones. Y menos eficiencia. Todo lo contrario de lo que buscamos al conducir.

Puntualmente no pasa nada, el problema es hacerlo a menudo

El problema no es hacer un trayecto corto puntual. El riesgo aparece cuando ese uso se convierte en rutina. Encender. Circular unos minutos. Y apagar. Una y otra vez. El coche pasa su vida en frío.

En los motores diésel, las consecuencias son mayores. Elementos como el filtro de partículas o la EGR necesitan calor para limpiarse. Si no lo alcanzan, se saturan. Y las averías llegan antes. También hay efectos menos visibles. El aceite se degrada antes. Puede aparecer condensación interna. Y se acumulan residuos en el motor. Todo suma con el paso del tiempo.

Los trayectos cortos, mejor a pie o en TP

Por eso muchos profesionales recomiendan cambiar hábitos. Si el trayecto es corto, mejor caminar. O usar el transporte público. El coche no siempre es la mejor herramienta.

Y si no queda otra opción, conviene compensarlo. Realizar trayectos más largos de vez en cuando. Mantener el motor caliente durante más tiempo. Eso ayuda a limpiar y equilibrar su funcionamiento.