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Coches y motos

Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+, el modelo más icónico de la marca que ahora es 100% eléctrico

Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+, el modelo más icónico de la marca que ahora es 100% eléctrico
Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+. MQC
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Toyota apuesta por tener en su gama vehículos que cubran todas las necesidades energéticas. Es decir, que la marca busca tener un tipo de coche para cada usuario. Y eso le pasa a Gonzalo Serrano con el Toyota C-HR+ Spirit, en su versión 100% eléctrica y siendo la de más alta gama del SUV. "Vamos a probar la chispa de Toyota", inicia Serrano en el último programa 'Más Que Coches'.

Como siempre, el periodista lanza su opinión sobre el exterior del vehículo. El C-HR es algo más grande de sus hermanos más cercanos. Serrano, además, destaca el diseño marcado y los perfiles que caen en el centro del vehículo. Los grupos óptimos tienen mucha personalidad, con una firma superior. Lo primero que destaca es el bicolor del Toyota, llantas semicarenadas y unos pasos de rueda más amplio. La firma lumínica también desprende personalidad. "Coche con personalidad estética", apunta.

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Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+
Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+. MQC

Gonzalo Serrano, al volante del Toyota C-HR+

Por dentro, el Toyota C-HR+ gana a Gonzalo Serrano. En 'MQC' elogia la calidad de los materiales que hay dentro del habitáculo. Destaca, entre otras cosas, la pantalla de instrumentos muy curiosa y un volante más bajo de lo habitual; pero la gran protagonista es la pantalla central. "El interior está muy bien planteado", dice Serrano. El techo panorámico, la llave digital o el equipo de sonido son otros elementos que pone en valor en el programa.

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Una vez en marcha, la historia no varía. Al tratarse de un coche 100% eléctrico, Serrano deja clara sus prestaciones técnicas nada más encenderlo. Habla de los dos motores eléctricos de 165kW y 89kW, que dotan al Toyota con una potencia conjunta de 343CV. Un punto a tener en cuenta tiene que ver con el tiempo de recarga: Serrano explica que pasa del 10% al 80% en media hora.

Las prestaciones también se tienen que tener en cuenta. La velocidad punta alcanza los 180 kilómetros por hora; además, pasa de 0 a 100 en 5'2 segundos. En relación al consumo: 15'7kw/h cada 100 kilómetros, elevando su autonomía a los 501 kilómetros. Todo, por 42.425 euros; pero con ayudas, puede bajar hasta los 35.500 euros. "Un precio que lo hacen muy interesante", zanja Serrano.

Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+
Gonzalo Serrano y el Toyota C-H+. MQC
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