Más ligera que la Honda XL750 Transalp y, para muchos, más tecnológica que la Suzuki V-Strom 650

Coches y Motos 21 MAR 2026 - 01:07h.

Combina un equilibrio general entre tecnología eficiente y un chasis inigualable

La Honda accesible que, para muchos, es la más atractiva

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Nos volvemos locos tras descubrir una moto que es increíble por todo lo que ofrece, y al precio en el que lo hace. No solamente es más ligera que la Honda XL 750 Transalp, sino que también está más equipada a nivel tecnológico que la Suzuki V-Strom 650, y es una inversión que merece mucho la pena realizar si buscas una moto de estas características, que te lleve a todos lados. No lo pienses mucho, pues es imposible que te arrepientas de haberla adquirido en ningún momento.

Esta es una moto ágil, potente y preparada para superar cualquier obstáculo con la ligereza de una enduro, y la versatilidad de una aventurera. Así que recomendamos sin pensarlo echarle un vistazo a la Aprilia Tuareg, que combina un equilibrio general entre tecnología eficiente y un chasis inigualable. Es ligera, funcional y de alto rendimiento, con una estructura muy elegante, y diseñada para transmitir fuerza y energía, con colores que evocan a la fusión con la naturaleza.

El motor que utiliza es un bicilíndrico en paralelo deportivo, con una cilindrada de 659 centímetros cúbicos, que entrega una potencia máxima de 80 CV a 9.250 revoluciones por minuto, y un par máximo de 70 Nm a 6.500 rpm. Cumple con la normativa Euro 5+, y tiene cuatro modos de conducción, ABS desconectable en ambas ruedas, control de tracción, control de crucero, sistema anti-bloqueo de frenos, mapa de motor y de freno, pantalla TFT de 5” y mucho más.

La Aprilia Tuareg 660 no cuesta más que 11.500 euros

Y a nosotros nos acaba por convencer el precio tan accesible que le han colocado a esta Aprilia Tuareg 660, que es de apenas 11.500 euros, por lo que es una inversión muy interesante. Los colores a elegir, por otro lado, son el blanco y el verde.