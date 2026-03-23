Mejor equipada que la Yamaha Ténéré 700 y, para la mayoría, más atractiva que la Honda Transalp 750

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 15:57h.

Hablamos de la Triumph Tiger 900 GT Pro

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

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En Triumph se han marcado como objetivo volver a convertirse en una de las marcas referentes del sector, y para ello han creado una gama que es impresionante en todos los aspectos. Porque la gama Tiger 900 promete ser un éxito, debido al asumible precio que tienen sus modelos, y a lo increíbles que son. Están más equipados que otros modelos como la Yamaha Ténéré 700, y también son más atractivos que la Honda Transalp 650, haciendo una combinación ideal.

Estas motos han sido diseñadas para garantizar un gran rendimiento incluso en pistas difíciles y viajes largos, y si nos tenemos que quedar con alguna opción en concreto, sin duda alguna nos decantamos por la Tiger 900 GT Pro. Es la versión más equipada de la gama, que incluye una versión limitable para el carné A2, con un motor más potente y más eficiente, así como un sistema de escape silencioso, una frenada combinada o una ergonomía totalmente revisada.

Una de las principales características de esta moto es su propulsor tricilíndrico de 888 centímetros cúbicos de cilindrada, con nuevos pistones, árbol de levas, tomas de admisión y más elementos, que cumplen con la normativa Euro 5+. Todo esto le ha hecho mejorar la potencia y el par motor, hasta situarse en unas increíbles cifras de 108 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 90 Nm a 6.850 rpm. Y gracias a su consumo de 4,7 litros cada 100 kilómetros, su autonomía supera los 420 kilómetros cómodamente.

Precio de la Triumph Tiger 900 GT Pro

Lo que vas a tener que hacer en caso de querer conseguir esta Triumph Tiger 900 GT Pro es desembolsar un total de 16.395 euros, lo que es una cantidad perfectamente asumible para tu bolsillo.