La Triumph Street Triple, inspirada en las carreras, es, para la mayoría, la naked más bonita

Coches y Motos 13 MAR 2026 - 08:58h.

El peso de la moto es de 189 kilos

Triumph mejora la Triumph más atractiva de la marca

Compartir







La Triumph Street Triple es una moto inspirada en las carreras, que mucha gente considera como la naked más bonita que se puede conseguir en estos momentos. Está propulsada por el motor de competición que utilizan las Moto2, que es desarrollado por Triumph, y es capaz de conseguir el máximo rendimiento, las mejores especificaciones y la mayor agilidad posible. Tiene una versión limitable para el carné A2, y nos parece una oda al buen gusto.

Esta Triumph Street Triple tiene un motor tricilíndrico de 765 centímetros cúbicos de cilindrada, modificado para rendir a una potencia máxima de 95 CV, y cuenta con la última tecnología y los mejores avances. La refrigeración es líquida, y cuenta con 12 válvulas, así como un doble árbol de levas en cabeza. La caja de cambios está asociada a seis velocidades, con un embrague multidisco bañado en aceite y asistido con anti-rebote.

El peso de la moto es de 189 kilos, que hace que sea una moto ligera y fácil de manejar, con una capacidad del depósito que ronda los 15 litros, por lo que promete una gran autonomía, ya que el consumo es de 5,4 litros por cada 100 kilómetros. No cabe duda de que es una moto a la que no se le puede reprochar nada, y está totalmente equipada, con una pantalla TFT a color, una horquilla invertida y un mono amortiguador Showa y mucho más que tendrás que descubrir.

Aprovecha la promoción de Triumph

Gracias a una promoción de Triumph, ahora vas a poder conseguir esta Street Triple con un descuento de 1.000 euros con respecto a su precio original, que era de 10.795 euros, e incluye matriculación gratuita y una garantía de fábrica válida para los siguientes cuatro años.