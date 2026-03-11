El coche más bonito de DS Automobiles, rival de BYD y Tesla, mejor equipado con autonomía de 562 kilómetros

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 13:14h.

Una berlina eléctrica que apuesta por el lujo y la eficiencia

DS Automobiles refuerza su apuesta por la electrificación con una de las berlinas más ambiciosas de su historia reciente. El DS N°8 se posiciona como un modelo clave dentro de la estrategia de la marca francesa, combinando diseño sofisticado, tecnología avanzada y una autonomía que alcanza los 562 kilómetros. Con estas credenciales, la compañía pretende competir directamente con algunas de las propuestas eléctricas más consolidadas del mercado.

Este modelo representa una nueva interpretación del lujo dentro del segmento de las berlinas eléctricas. La estética del vehículo juega un papel fundamental en su posicionamiento, con una carrocería de proporciones elegantes, líneas fluidas y una identidad visual muy marcada. El frontal incorpora una firma luminosa característica y una parrilla reinterpretada que refuerza la presencia del modelo en carretera.

Lo destacable en este caso es que el DS N°8 no se limita únicamente a ofrecer una alternativa eléctrica dentro del catálogo del fabricante. También introduce una nueva etapa en la evolución del lenguaje de diseño de la marca, con una silueta más aerodinámica y una atención especial a la eficiencia energética. Cada elemento de la carrocería ha sido diseñado para mejorar el flujo de aire y contribuir a aumentar la autonomía.

Dentro de la gama, una de las versiones más equilibradas es el acabado Pallas, que combina una dotación tecnológica amplia con un planteamiento orientado al confort y al refinamiento característico de DS Automobiles.

El interior del DS N°8 refleja el enfoque premium que la marca busca consolidar dentro del mercado europeo. El habitáculo apuesta por un diseño limpio y sofisticado, con materiales de alta calidad y un cuidado especial en los detalles. Superficies acolchadas, acabados elaborados y una iluminación ambiental configurable contribuyen a crear una atmósfera elegante y moderna.

El equipamiento tecnológico también ocupa un lugar central en la propuesta del modelo. La berlina integra un cuadro de instrumentos digital de gran tamaño junto a un sistema multimedia avanzado que centraliza la mayoría de funciones del vehículo. A esto se suman múltiples asistentes a la conducción destinados a mejorar la seguridad y facilitar la conducción en trayectos largos.

En el apartado técnico, el sistema de propulsión eléctrica permite alcanzar una autonomía homologada de hasta 562 kilómetros. Esta cifra sitúa al modelo en una posición competitiva dentro del segmento de las berlinas eléctricas de gran tamaño, donde la eficiencia energética se ha convertido en uno de los factores más determinantes.

Por otro lado, el desarrollo del vehículo también ha prestado especial atención al confort de marcha. El aislamiento acústico, la suspensión y la calidad de rodadura han sido optimizados para ofrecer una experiencia de conducción suave y refinada, acorde con el posicionamiento premium del modelo.

Con el DS N°8, la marca francesa busca consolidar su presencia en el creciente mercado de vehículos eléctricos de alta gama. La combinación de diseño distintivo, tecnología y autonomía sitúa a esta berlina como una de las propuestas más representativas de la nueva etapa de electrificación dentro del grupo Stellantis.