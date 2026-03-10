El eléctrico barato que quiere superar al Dacia Spring ya está aquí

Coches y Motos 10 MAR 2026 - 08:38h.

Si no te convence el Dacia Spring, este urbano low cost es tu alternativa inteligente

Durante años, el Dacia Spring ha sido la referencia entre los coches eléctricos más baratos del mercado. Sin embargo, nuevos fabricantes están entrando con fuerza en este segmento. Uno de los últimos en hacerlo es el Leapmotor T03, un pequeño urbano que llega dispuesto a competir directamente con los eléctricos más asequibles.

Este Leapmotor T03 es un modelo pensado sobre todo para la movilidad urbana. Su tamaño compacto facilita las maniobras en ciudad y permite aparcar con facilidad. Además, su planteamiento sencillo busca ofrecer un vehículo eléctrico práctico, económico y fácil de usar.

El urbano eléctrico barato que estabas esperando

Las dimensiones confirman ese enfoque urbano. El T03 mide 3.620 mm de largo, 1.652 mm de ancho y 1.577 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.400 mm. Su peso se queda en 1.175 kg y dispone de 210 litros de maletero, una cifra correcta para un coche de estas características.

En el apartado técnico encontramos un motor eléctrico de 95 CV acompañado por 158 Nm de par máximo. Este sistema transmite la potencia al eje delantero mediante una transmisión automática. Sus prestaciones están pensadas para el uso diario, con una velocidad máxima limitada a 130 km/h.

La batería tiene una capacidad de 37,3 kWh. Gracias a ella, el Leapmotor T03 puede recorrer hasta 265 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Esta cifra resulta más que suficiente para la mayoría de desplazamientos urbanos o trayectos cortos.

Modelo sencillo pero muy correcto en todos sus detalles

Uno de los aspectos que más sorprende en este modelo es su nivel de equipamiento. Incluye control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, cámara trasera, sensores de aparcamiento, pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y techo panorámico. También suma instrumentación digital, aire acondicionado y varios sistemas de seguridad.

El precio es, sin duda, uno de sus argumentos más fuertes. El Leapmotor T03 tiene un precio de catálogo de 19.475 euros, pero la marca lo anuncia desde 14.300 euros al contado o 12.950 euros financiado. Estas cifras incluyen 3.375 euros del Plan Auto+ y promociones adicionales, lo que lo convierte en uno de los eléctricos más accesibles del mercado español.