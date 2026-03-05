Dacia tiene el que, para muchos, es el mejor familiar accesible

eldesmarque.com 05 MAR 2026 - 08:55h.

Disponible para cinco o siete pasajeros, este Dacia rompe todos los esquemas

Es tan atractivo que no parece un Dacia

El Dacia Jogger se ha ganado una fama muy concreta. Fue una apuesta arriesgada, dado que los monovolumen están en horas bajas. Pero la apuesta de Dacia en un segmento con cada vez menos actores le ha salido de maravilla. Este modelo rumano es, para muchas familias, el familiar más accesible del mercado. No promete lujo. Este coche promete espacio, sencillez y precio contenido. Y cumple.

El Jogger está disponible en configuraciones de cinco o siete plazas. En ambos casos mide 4.547 mm de largo, 1.784 mm de ancho y 1.632 mm de alto. Su batalla alcanza los 2.897 mm, una cifra clave para el espacio interior. Este familiar ofrece un maletero de 595 litros, ampliable hasta 1.819 litros. Pocos modelos por este precio pueden igualarlo.

Espacio para toda la familia a precio low cost

Frente a alternativas como el Volkswagen Touran o el Ford Tourneo Connect, el Jogger juega con ventaja. Este modelo arranca en 18.940 euros al contado o 17.362 euros financiado. La diferencia económica es clara. El bolsillo lo nota.

La versión gasolina del monovolumen de Dacia monta un motor de 110 CV y 200 Nm de par máximo. Este bloque se asocia a un cambio manual y tracción delantera. El Jogger acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos y alcanza 180 km/h. El consumo medio es de 5,9 l/100 km. Es una mecánica sencilla y suficiente.

El Jogger también ofrece una variante bifuel GLP. Esta versión desarrolla 122 CV y mantiene los 200 Nm. El modelo acelera en 10,9 segundos hasta 100 km/h y conserva los 180 km/h de velocidad máxima. El consumo combinado es de 5,8 l/100 km. Además, esta versión cuenta con etiqueta ECO.

También hay una versión electrificada

Para quienes buscan más eficiencia, Dacia propone el Jogger Hybrid 140. Este Dacia combina un motor gasolina 1.6 de 90 CV con dos motores eléctricos. El sistema entrega 140 CV y 205 Nm de par máximo. El mnodelo rumano en su versión híbrida consume solo 4,8 l/100 km, acelera en 9,8 segundos y alcanza 167 km/h.

En equipamiento, el Dacia Jogger incluye múltiples airbags, faros LED, pantalla táctil de 8 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, sensores traseros y asistentes de seguridad. Este modelo demuestra que no hace falta gastar más para tener espacio, eficiencia y tecnología básica bien resuelta.