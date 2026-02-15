Dacia Jogger de 7 plazas por menos de 20.000 euros: más espacio que muchos SUV con motor biocombustible

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 11:26h.

La opción más inteligente y razonable para familias con presupuestos ajustados

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

El Dacia Jogger es una rara avis en el mercado actual. Mientras casi todos apuestan por SUV compactos, Dacia ofrece un familiar de 7 plazas reales por un precio difícil de igualar. Mucho espacio. Mucha practicidad. Y una tarifa que arranca por debajo de los 20.000 euros financiado.

El Dacia Jogger es una solución lógica para familias numerosas. Más práctico que muchos SUV. Más económico. Y con opción de biocombustible GLP y etiqueta ECO por el mismo precio que la versión de acceso. Pocas alternativas ofrecen tanto por tan poco. Puede que no tenga el mismo refinamiento como que rivales como el Volkswagen Touran o el Ford Tourneo Connect, pero ofrece una relación espacio-coste imbatible.

Bifuel para siete pasajeros por menos de 20.000 euros

Su precio parte desde 21.450 euros al contado o 19.660 euros financiado. Por ese importe, pocos modelos ofrecen tres filas de asientos. Y menos con este tamaño. Mide 4.547 mm de largo, con una enorme batalla de 2.897 mm que se traduce en amplitud interior.

El maletero es otro de sus grandes argumentos. En configuración de cinco plazas ofrece 595 litros. Si se abaten asientos puede alcanzar 1.819 litros. Son cifras superiores a muchos SUV medianos. Y con una boca de carga muy práctica.

Dos opciones a elegir

En el apartado mecánico hay dos opciones claras. La primera es un motor gasolina de 110 CV y 200 Nm de par máximo. Cambio manual. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos. Consumo medio de 5,9 l/100 km. Suficiente para un uso familiar tranquilo.

La segunda opción es especialmente interesante. Se trata de la versión bifuel adaptada a GLP, con 122 CV y también 200 Nm de par. Cambio manual de seis velocidades. Acelera en 10,9 segundos hasta 100 km/h. Y homologa 5,8 l/100 km. Además, cuenta con etiqueta ECO, lo que reduce costes y amplía ventajas urbanas.

En equipamiento, desde versiones accesibles ya incluye pantalla táctil de 8 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, faros LED, sensores traseros de aparcamiento, regulador de velocidad y múltiples asistentes de seguridad. No es un coche básico en seguridad.