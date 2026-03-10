eldesmarque.com 10 MAR 2026 - 10:10h.

218 CV de potencia y 80 km de autonomía eléctrica, espacio para toda la familia y un precio que no te vas a creer

El Mazda 6e es un dolor de cabeza

Compartir







Cada vez aparecen más coches capaces de ofrecer tecnología avanzada y diseño atractivo sin necesidad de pagar precios propios de marcas premium. Uno de los modelos que mejor representa esta tendencia es el BYD Seal U DM-i, un SUV electrificado que busca posicionarse entre los modelos más interesantes del mercado.

Este SUV híbrido enchufable destaca por su relación entre tamaño, equipamiento y precio. Aunque por dimensiones y tecnología puede compararse con modelos de gama superior, su coste es más contenido. De hecho, el BYD Seal U DM-i llega a ser más barato que algunos eléctricos populares, como el Skoda Enyaq.

PUEDE INTERESARTE Seguramente no lo conoces, pero este Mazda es un chollo

Así es el BYD Seal U en su versión híbrida enchufable

A nivel de diseño, el Seal U DM-i transmite una imagen elegante y moderna. Sus líneas fluidas, el frontal estilizado y los detalles tecnológicos refuerzan esa sensación de coche de categoría superior. No es extraño que muchos lo comparen con modelos como el Mazda CX-60 o incluso con eléctricos de estilo deportivo como el Polestar 2.

Las dimensiones también juegan a su favor. El BYD Seal U DM-i mide 4.785 mm de largo, 1.890 mm de ancho y 1.668 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.765 mm. Esto se traduce en un habitáculo amplio y un maletero de 552 litros, una cifra muy interesante para un SUV familiar.

218 CV y 80 km de autonomía eléctrica

En el apartado mecánico encontramos un sistema híbrido enchufable. Combina un motor de gasolina de 1.5 litros y 98 CV con un motor eléctrico de 197 CV. En conjunto generan 218 CV de potencia total y 300 Nm de par máximo. Este sistema permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanzar 170 km/h de velocidad máxima.

El motor eléctrico se alimenta de una batería de 18,3 kWh. Gracias a ella, el BYD Seal U DM-i puede recorrer hasta 80 kilómetros en modo completamente eléctrico según el ciclo WLTP. Esto le permite disfrutar de la etiqueta CERO de la DGT, con todas las ventajas de movilidad asociadas.

El equipamiento también está a la altura de su posicionamiento. Incluye techo panorámico, asientos ventilados y calefactados, tapicería de cuero sintético, pantalla rotatoria de 15,6 pulgadas, instrumentación digital de 12,3 pulgadas, equipo de sonido Infinity y numerosos sistemas de asistencia a la conducción. Todo ello con un precio desde 35.790 euros al contado o 30.990 euros financiado con ayudas, lo que convierte al BYD Seal U DM-i en una de las propuestas más completas y competitivas de su categoría.