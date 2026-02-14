Skoda Enyaq, rebajado, es el SUV eléctrico más bonito a precio de SUV convencional

Coches y Motos 14 FEB 2026 - 17:48h.

Diseño deportivo, alta potencia, equipamiento top y carácter muy premium

Skoda tiene un nuevo modelo tan bonito que no parece de Skoda

Compartir







El Skoda Enyaq Coupé representa la cara más emocional de la gama eléctrica de Skoda. Es un SUV grande. Pero con silueta deportiva. Más bajo. Más estilizado. Para muchos, es directamente el modelo más atractivo de la marca. Y no solo destaca por estética.

En tamaño juega en la parte alta del segmento. Mide 4.658 mm de largo, 1.879 mm de ancho y 1.623 mm de alto. La batalla de 2.766 mm garantiza un interior amplio. El espacio trasero es generoso. Y el maletero de 570 litros confirma que el diseño coupé no penaliza la practicidad.

PUEDE INTERESARTE Skoda convierte el Karoq en un chollo

El Skoda Enyaq Coupé está de oferta

El precio de la gama parte desde 39.150 euros, una cifra muy competitiva para su tamaño y autonomía. También puede financiarse desde 260 euros al mes durante 36 meses, con entrada de 10.067,25 € y una cuota final de 26.003,35 €. Además, no incluye las ayudas públicas del Plan MOVES III. Frente a rivales como el Peugeot e-3008, el Subaru Solterra o el Toyota bZ4X, sale bien posicionado.

La gama mecánica se divide en tres versiones eléctricas. El Enyaq 60, la versión en oferta, ofrece 150 kW (204 CV) y 310 Nm de par. Monta una batería de 59 kWh netos y alcanza hasta 433 km de autonomía. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,1 segundos. Es de propulsión trasera.

El Enyaq 85 sube claramente el nivel. Entrega 210 kW (286 CV) y 545 Nm. Incorpora batería de 77 kWh netos y logra hasta 580 km de autonomía. Hace el 0 a 100 km/h en 6,7 segundos. Y alcanza 180 km/h. También con propulsión trasera.

Tampoco decepciona en equipamiento

En lo más alto está el Enyaq 85x. Misma potencia de 210 kW, mismo par de 545 Nm, pero con tracción total gracias a un segundo motor delantero. Su autonomía se sitúa en 543 km. Admite carga rápida de hasta 175 kW, permitiendo pasar del 10% al 80% en solo 28 minutos.

El equipamiento es amplio desde el nivel básico. Incluye Climatronic de tres zonas, techo panorámico de cristal, faros LED, pantalla multimedia con navegación, cámara trasera, Side Assist, Front Assist, regulación automática de distancia y múltiples asistentes avanzados. También suma 8 airbags, sistema PreCrash, detección de fatiga, carga inalámbrica, portón eléctrico con pedal virtual y buena insonorización interior.