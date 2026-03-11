Esta moto de 125 puedes conducirla con carné de coche y gasta menos de 2 litros

Coches y Motos 11 MAR 2026 - 09:28h.

Es una scooter al que han llamado RayZR

Usar el freno motor no daña la moto

Si buscas una moto que sea perfecta para iniciarte en el mundo de las dos ruedas en el caso de que únicamente dispongas del carné de coche, entonces te traemos una solución más que interesante en todos los sentidos. Porque hemos encontrado una moto de 125 centímetros cúbicos que es realmente interesante por lo bonita que es a nivel estético, y, en especial, por su consumo de mechero. Y esto, sin descuidar el asumible coste que tiene, siendo un modelo realmente barato.

Esta propuesta llega de la mano de Yamaha, que te trae una moto sensacional en relación calidad-precio, con este scooter al que han llamado RayZR. Es perfecto si buscas una moto con la que desplazarte cómodamente y de forma fácil por la ciudad, y puedes encontrarlo en tres colores distintos, igual de apetecibles, como son el Matt Cyan, el Anodized Red y el Midnight Black. Tiene un amplio asiento biplaza, que hace que sea muy cómodo, así como conectividad con tu smartphone, y el peso total es de apenas 199 kilos.

En cuanto al motor que equipa, se trata un Blue Core de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con un sistema de asistencia especial Power Assist para conseguir una aceleración más rápida, que logra que este scooter se mueva con gran agilidad. Cuenta con sistema Start&Stop, y lo que más nos ha llamado la atención es que únicamente gasta un total de 1,8 litros por cada 100 kilómetros, por lo que no vas a tener que preocuparte por repostar en ningún momento. El propulsor es de cuatro tiempos y dos válvulas, refrigerado por aire, con una potencia de 6 kW a 6.500 revoluciones por minuto, y un par máximo de 9,7 Nm a 5.000 rpm.

Consigue esta Yamaha RayZR

Por si todavía podías tener alguna duda, quedará totalmente despejada en cuanto veas el precio de esta Yamaha RayZR, que es de únicamente un total de 2.399 euros, lo que nos parece un chollo.