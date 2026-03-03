La nueva Montana XR1 de Macbor es bonita, con precio de scooter y se puede llevar con carné de coche

Coches y Motos 03 MAR 2026 - 19:09h.

Es una trail asequible, con enfoque rutero, y una autonomía superior a los 550 kilómetros

La nueva Macbor es, para la mayoría, la más atractiva de la marca

Las motos trail y aventureras no dejan de arrasar, y en Macbor han querido aprovecharse de este fenómeno para crear una moto que es especialmente bonita, con un precio más típico de las scooter, y que se puede manejar sin problema en caso de que únicamente dispongas del carné de coche. Está actualizada y renovada, y también muy mejorada, para que pueda cumplir con sus funciones tanto dentro como fuera de la carretera, por lo que es una opción fantástica.

Esta Macbor Montana XR1 125 es perfecta para la ciudad y para las pequeñas rutas off-road, y es una trail económica que cumple a la perfección en múltiples escenarios. Esto se debe a sus neumáticos mixtos, y sus suspensiones decentes, y aunque no usa ABS, sí que tiene frenada combinada. Es ideal para iniciarte, o si quieres dejar de lado las scooter, y buscar algo más atrevido, aunque el consumo sigue siendo ridículo, de apenas 2,5 litros por cada 100 kilómetros.

Es una trail asequible, con enfoque rutero, y una autonomía superior a los 550 kilómetros gracias a su depósito tan amplio, de 14 litros de capacidad. La inyección es electrónica, el arranque es eléctrico, y gracias a una promoción, se incluye defensas laterales y cubre cárteres, caballete central y un kit viajero con dos maletas laterales, una de 20 litros y otra de 15, así como una capacidad para guardar el casco del viajero. El motor es mono cilíndrico, de cuatro tiempos, con normativa Euro 5+, y entrega unos interesantes 14,9 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 11 Nm a 7.500 rpm.

Consigue esta Macbor Montana XR1 125 por apenas 3.499 euros

Y en caso de que te decidas por adquirir esta Macbor Montana XR1 125, lo que vas a tener que hacer es desembolsar un total de 3.499 euros, lo que es un precio más que llamativo, interesante y que queda totalmente amortizado.