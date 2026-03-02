Usar el modo de precalentamiento en el coche eléctrico te va a evitar perder batería extra mientras conduces

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 04:23h.

Un consejo que agradecerás si conduces un coche eléctrico

Mercedes tiene un nuevo micro coche eléctrico

Las baterías de los coches eléctricos no funcionan igual en cualquier condición. Necesitan una temperatura óptima. Normalmente entre 20 y 30 grados. Si hace mucho frío o mucho calor, el rendimiento cae. La autonomía baja. Y el consumo aumenta. Aquí es donde entra en juego el precalentamiento.

El preacondicionamiento prepara la batería antes de iniciar la marcha o antes de una carga rápida. Lo hace mientras el coche está enchufado. Utiliza energía de la red eléctrica. No de la batería. Así, cuando empiezas a conducir, la batería ya está en su rango ideal. Y no pierde energía extra calentándose en ruta.

El invierno no sienta bien a las baterías, por eso es importante el preacondicionamiento

En invierno, la diferencia es notable. Una batería fría puede perder hasta un 30% de autonomía. Además, limita la potencia. Y reduce la capacidad de regenerar energía al frenar. Si activas el modo de precalentamiento, el sistema térmico eleva la temperatura antes de salir. Resultado: mejor eficiencia desde el primer kilómetro.

En verano también es clave. El calor excesivo acelera la degradación de las celdas. El sistema de gestión térmica enfría la batería para protegerla. Si lo hace mientras conduces, consume energía almacenada. Si lo hace enchufado, no afecta a tu autonomía real. Es una diferencia importante.

Los tiempos de carga también se resienten

El precalentamiento también influye en la carga rápida. Si llegas a un cargador con la batería fría, la potencia puede reducirse a la mitad. Puedes pasar de 150 kW a 50 kW fácilmente. Eso implica más tiempo de espera. Y más ineficiencia. Con la batería en temperatura óptima, la carga es más rápida y estable.

Otro beneficio es el frenado regenerativo. Cuando la batería está demasiado fría, no puede aceptar toda la energía recuperada al frenar. Se desaprovecha parte de esa electricidad. Con el sistema correctamente preparado, la regeneración es más eficaz. Y cada frenada suma autonomía.

Con todo, el modo de precalentamiento no es un simple extra tecnológico. Es una herramienta de ahorro energético. Reduce pérdidas, protege la batería y mejora la experiencia diaria. Activarlo antes de salir, especialmente en condiciones extremas, te permitirá aprovechar cada kilovatio. Y mantener tu autonomía bajo control.