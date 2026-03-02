El SUV bonito de Mercedes está conquistando a quienes buscan diseño y versatilidad

Coches y Motos 02 MAR 2026 - 06:57h.

Ideal para todo: desde el día a día en la ciudad hasta escapadas de fin de semana o vacaciones

Mercedes acaba con el problema del GLA

Compartir







El Mercedes-Benz GLA se ha convertido en uno de los SUV compactos más atractivos del mercado. Su diseño es moderno, elegante y reconocible. Combina la imagen deportiva de la marca con un formato práctico. No es casualidad que sea el segundo Mercedes más vendido en España en 2025, solo por detrás del GLC. Más de 9.000 unidades matriculadas lo respaldan.

Sus dimensiones lo hacen perfecto para un uso mixto. Mide 4.412 mm de largo, 1.834 mm de ancho y 1.616 mm de alto. La batalla de 2.729 mm permite un buen aprovechamiento interior. El maletero ofrece 425 litros, ampliables hasta 1.420 litros. Es compacto por fuera. Pero muy versátil por dentro.

PUEDE INTERESARTE Mercedes decide retirarlo del mercado

Compacto, ideal para la ciudad, pero también para mucho más

Compite con modelos como el BMW X1, el Audi Q3 y el Volvo XC40. Frente a ellos, el GLA destaca por su diseño exterior, la calidad de sus acabados y una experiencia de conducción muy equilibrada. Es cómodo. Silencioso. Y transmite ese carácter premium tan buscado.

La versión de acceso es el GLA 200. Monta un motor gasolina 1.3 turbo de cuatro cilindros. Incorpora tecnología híbrida ligera de 48 voltios (MHEV). Entrega 163 CV y 270 Nm de par. Se asocia a un cambio automático de doble embrague de siete velocidades y tracción delantera. Dispone de etiqueta ECO.

Es su versión de acceso, pero no deja nada que desear

En prestaciones cumple con solvencia. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos. Alcanza los 210 km/h. El consumo medio homologado es de 6,7 l/100 km. Una cifra razonable para su potencia y tamaño. Es un SUV pensado para el día a día. Y para escapadas sin preocupaciones.

El precio anunciado en la web parte desde 47.538 euros. El acabado Progressive incluye un equipamiento muy completo. Llantas de 18 pulgadas, faros LED High Performance y cuadro digital de 10,25 pulgadas. También pantalla multimedia de 10,25 pulgadas con navegador 3D.

Añade Android Auto, Apple CarPlay, climatizador bizona y asientos calefactables. Incorpora asistentes como frenado activo y mantenimiento de carril. El GLA combina estética, tecnología y versatilidad. Un SUV bonito. Pero también práctico. Por eso está conquistando a quienes quieren imagen sin renunciar a funcionalidad.