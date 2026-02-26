Usar el freno motor no daña la moto

Coches y Motos 26 FEB 2026 - 08:08h.

Al contrario de lo que se ha dicho siempre, se ha demostrado que utilizar el freno motor no tiene por qué dañar la moto. Siempre se ha escuchado que la lubricación y la transmisión sufren cuando se usa el freno motor, pero en realidad esto solamente sucede si cometes un pequeño error. Comenzando por la base, hay dos maneras de frenar y de reducir la velocidad, la primera es con los frenos y la segunda, con el freno motor, que consiste en cerrar el acelerador y bajar una marcha, forzando las revoluciones a subir y el motor a retenerse por sí mismo.

El freno motor era un sistema clásico de frenado en las motos antiguas, debido a los pobres sistemas de frenado que existían en ese entonces. Pero, como es lógico, cuanto más han ido avanzando las motos y los frenos, menos se ha ido utilizando el freno motor. No obstante, todavía tiene ventajas, como una desaceleración progresiva y estable, evitando transferencias bruscas de peso y reduciendo el riesgo de bloqueo de la rueda trasera. Asimismo, también disminuye el desgaste de los frenos, y también el sobrecalentamiento de los discos.

Pero también tiene su parte negativa, como es lógico. Porque sí que es cierto que existe el riesgo de dañar la lubricación y la transmisión si no se le da un buen uso. Por ejemplo, si se suelta repentinamente, provocando un cambio repentino en la velocidad del motor, causando un fuerte golpe de par que puede desgastar prematuramente el embrague, forzar los engranajes de la caja de cambios y afectar los componentes. Es decir, que habría que evitar cambios de marcha bruscos.

Si no se tiene cuidado, se puede sobrecalentar el motor, desgastar prematuramente los componentes internos y desarrollar posibles fallos mecánicos como válvulas o roturas de bielas.