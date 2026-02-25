Ducati tiene la moto más bonita del mundo

Coches y Motos 25 FEB 2026 - 10:03h.

La compañía italiana siempre se encarga de crear modelos muy llamativos

Italiana, como la Ducati, pero más rompedora

Si hubiera un ranking para escoger las motos más bonitas del mundo, sin duda alguna tendríamos que incluir en el top a varias Ducati. La compañía italiana siempre se encarga de crear modelos muy llamativos, con un diseño de alta calidad, y unas prestaciones impresionantes Esto explica también el elevado precio que tienen sus motos, aunque es necesario remarcar que están justificados hasta los últimos céntimos, pues son una gama de lujo.

Y para muestra de ello, nos encontramos con la Panigale V4, que aparte de combinar estética y diseño, también reúne aerodinámica, ergonomía y arquitectura mecánica. No ha dejado de acumular elogios y reconocimientos desde que fue presentada por primera vez, y esto no nos sorprende en lo más mínimo. Esta ya es la séptima generación, y no ha dejado de mejorar durante los últimos años, aumentando su equipamiento con la tecnología de última generación, y mejorando sus prestaciones y su fiabilidad.

En cuanto a la cilindrada de la famosa Panigale V4, equipa un motor de 1103 centímetros cúbicos, que declara una potencia de aproximadamente 216 CV a 13.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 120,9 Nm a 11.250 rpm, cifras de locura. Los alerones compactos mejoran la estabilidad y la tracción, y el depósito de 17 litros permite que tenga una autonomía importante. A nivel visual, es difícil encontrar algo mejor, y esto también se traduce en un precio más alto que la mayoría de motos.

La Ducati Panigale V4 está disponible desde 31.590 euros

Tendrás que hacer una inversión importante si deseas adquirir esta Ducati Panigale V4, pues no la vas a encontrar por menos de 31.590 euros, lo que es una cantidad realmente elevada. Pero creemos que queda justificada con su diseño y su rendimiento.