Harley-Davidson está en número rojos

Tienen que afrontar una nueva realidad

Harley-Davidson está a un paso de la desaparición

En Harley-Davidson tienen que afrontar una nueva realidad, como es la de los problemas económicos. Nunca antes habían estado en una situación tan delicada, pero el ritmo de ventas ha bajado de manera preocupante, y esto ha provocado que ahora mismo tengan que encontrar una solución de forma urgente. De lo contrario, el riesgo que existe a que esta histórica marca desaparezca definitivamente es muy grande, por desgracia para todos.

En el último trimestre del año 2025, registraron un descenso en los ingresos del 28%. Ahí es nada, pues esto se traduce en unas pérdidas millonarias, que provocarán que existan numerosos despidos, y también, a reducir los costes de producción a 150 millones de dólares. Evidentemente, tampoco se han visto beneficiados por las nuevas políticas de aranceles desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, que han limitado los movimientos en otros países, y la llegada de nuevos materiales a un precio reducido.

Harley-Davidson lo confirma: la demanda ha descendido mucho

De momento, han afirmado que la producción se ajustará a la actual demanda, que desgraciadamente es muy inferior a la de antaño. Muy atrás parecen quedar esos días en los que todos los moteros soñaban con conseguir una Harley-Davidson, pues ahora han aparecido otras marcas que hacen competencia, en especial, las chinas, por delante de las japonesas. Y los elevados precios que tiene la firma de Milwaukee han hecho que su mercado decaiga considerablemente.

Para evitar que suceda con KTM, y tengan que entrar en concurso de acreedores o vender gran parte de la propiedad, reducirán la producción, y tratarán de no saturar el stock con modelos que nunca se acaban vendiendo. Ahora solo queda rezar para que no veamos a una firma tan histórica caer en bancarrota, y desapareciendo para siempre…