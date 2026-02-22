Harley-Davidson Nightster: la custom americana que, ahora sí, compite en precio

Coches y Motos 22 FEB 2026 - 15:38h.

Se trata de una custom americana a la que le han equipado la última tecnología

Harley-Davidson está a un paso de la desaparición

Harley-Davidson intenta recuperar el terreno perdido y remontar el vuelo tras unos últimos ejercicios muy complicados a nivel de ventas, que han disparado el nivel de preocupación. Y gran parte de sus esperanzas se aferran al éxito que pueda tener la Nightster, una custom americana a la que le han equipado la última tecnología, y que es una auténtica maravilla. Además, tiene un precio más que accesible, un cóctel perfecto para que se convierta en un éxito mundial.

Ofrece un significativo plus de equipamiento respecto a la versión convencional, con unas nuevas tapas del motor con aspecto más refinado, y también nuevos colores. En concreto, el gris, el verde, el naranja y el negro, el más clásico, y que sigue siendo nuestra elección particular. Las principales diferencias a destacar entre la Nightster y las otras versiones son las estriberas y el asiento del pasajero, que ahora son de serie, la pequeña cúpula, las llantas diferentes, el control de velocidad de crucero, el sensor de presión de los neumáticos o la pantalla TFT en lugar de analógica.

Y en el interior, mantiene el motor Revolution Max 975 T, capaz de generar un empuje suficiente para permitir una conducción solvente, teniendo en cuenta que su peso neto es bastante bajo para una moto de este tamaño. Este propulsor bicilíndrico en V ofrece una potencia de 89 CV a 7.500 revoluciones por minuto, y un par motor de 95 Nm a 5.750 rpm, con un consumo homologado de 5,5 litros por cada 100 kilómetros. Dispone de tres modos de conducción, control de tracción, ABS y muchas más cosas.

Precio de la Harley-Davidson Nightster 2026

Para poder tener una Harley-Davidson en tus manos, en este caso, la Nightster 2026, lo que tendrás que hacer es poner un total de 12.300 euros encima de la mesa, una cifra que nos parece muy razonable.