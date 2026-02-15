Harley-Davidson está a un paso de la desaparición

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 09:28h.

La marca se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de toda su existencia

Harley Davidson se queda sin el Capitán América

Harley-Davidson, una de las marcas más icónicas y clásicas de la historia, se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados. De hecho, ya han aparecido informes que señalan que está a un paso de la desaparición, y que muy pronto puede cerrar sus persianas si las cosas no cambian radicalmente, y consiguen encontrar una solución a los problemas que tienen. Pero la amenaza de desaparecer para siempre es cada vez más grande y realista.

Se encuentran en números rojos, y están metidos en un pozo del que no consiguen escapar. Intentaron convencerse de que simplemente era una racha negativa, como le sucedió a KTM, pero lo cierto es que ya llevan demasiado tiempo al borde del precipicio. Y si nada cambia, será insostenible continuar así, y no podrán aguantar durante mucho más. Por lo pronto, una de sus primeras medidas ha sido dejar de vender motos eléctricas.

Las ventas han caído en un 28% durante el último trimestre, y las pérdidas se han duplicado en comparación a 2024, lo que coloca a Harley-Davidson con 279 millones de euros en negativo. Hay muchas razones que sirven para explicar su crisis actual, como la inflación, los tipos de interés altos, el poco abanico de compradores, los nuevos aranceles… y esto provoca que poca gente quiera o pueda permitirse pagar lo que cuestan sus modelos.

En Harley-Davidson no pierden la esperanza y la ilusión, pero es evidente que será muy difícil remontar en poco tiempo. Es decir, que solucionar este asunto en 2026 será casi imposible, y el objetivo es tratar de reducir al máximo estas pérdidas. Con la decisión de dejar de producir motos eléctricas, que nunca tuvieron una buena acogida, confían en poder remontar el vuelo ligeramente.