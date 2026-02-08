Voge 900DSX o Voge DS800 Rally, cuál es mejor y por qué

Coches y Motos 08 FEB 2026 - 15:23h.

En Voge hay dos alternativas que destacan por encima de las demás, que son la 900 DSX y la DS 800 Rally

Voge tiene la mejor moto accesible del mercado

Compartir







Si estabas pensando en adquirir una Voge aventurera, perfecta para irte de ruta y disfrutar de la conducción off-road, hay dos alternativas que destacan por encima de las demás, que son la 900 DSX y la DS 800 Rally. Y si tienes dudas acerca de cuál de los dos modelos merece más la pena, nosotros te ayudamos y analizamos con profundidad los pros y los contras que tiene cada uno, para que tú no tengas que hacerlo. Así que no lo pienses más.

Partiendo de la base de la Voge 900 DSX, ha recibido una serie de mejoras y de actualizaciones durante los últimos meses que la hacen muy interesante. Esto incluye ABS en curva, control de tracción TCS, radar trasero, IMU de seis ejes y mucho más. El motor es bicilíndrico en línea de 895 centímetros cúbicos, con ocho válvulas y pistones forjados, capaz de entregar una potencia de 95 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y un par motor de 96 Nm a 6.250 rpm, con embrague anti-rebote y quick-shifter. El consumo homologado, por otro lado, es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE Aprilia tiene una moto que se agota en horas porque es una inversión segura

La Voge DS 800 Rally, en cambio, es mucho más ligera y ágil, al tener una cilindrada inferior, de 798 centímetros cúbicos, pero mantiene la misma potencia, 95 CV, aunque con un par motor más reducido, de 81 Nm. A nivel comparativo, la 900 DSX está mucho mejor equipada, pero si hablamos de prestaciones y de sensaciones al manejarla, nos quedamos con la DS 800 Rally. Y si es por relación calidad-precio, también tenemos clara la ganadora.

Nuestra elección personal es la Voge DS 800 Rally

La Voge 900 DSX cuesta 9.192 euros, mientras que la DS 800 Rally se queda en 7.888 euros. Una diferencia de más de mil euros, que creemos que es más que notoria. Además, ambos modelos ejercen las mismas prestaciones y tienen un rendimiento muy similar. Así que nos decantamos por el más barato.