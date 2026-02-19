Harley-Davidson denuncia a la custom china que recuerda en exceso a su Sportster clásica

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 02:02h.

Han detectado que una custom china se ha copiado de uno de sus modelos

Harley-Davidson está a un paso de la desaparición

El plagio es, por desgracia, algo que ocurre muy frecuentemente en el mundo de las motos. Y esto ha vuelto a suceder, en esta ocasión, con Harley-Davidson como protagonista, una de las firmas más históricas y emblemáticas que existen. Han detectado que una custom china se ha copiado de uno de sus modelos, la Sportster, y no han dudado en denunciar este caso, y llevarlo hasta los tribunales, como una muestra de su indignación.

Porque no ha pasado desapercibido lo que ha hecho Shineray, que presentó su Stormbreaker, una custom con depósito en forma de lágrima, proporciones muy concretas y un motor V-Twin refrigerado por aire, que se parece en exceso a la Sportster, un modelo que salió del catálogo europeo en el año 2021 por la normativa de emisiones. Fue un duro golpe para Harley-Davidson, pues explicaron que esto supuso una pérdida del 40% de ventas en el viejo continente.

Y no ha hecho ni pizca de gracia a la compañía de Milwaukee ver cómo otra marca ajena ha aprovechado esta ocasión para replicar uno de sus modelos, y ponerlo en el mercado. Así que ya se han movido legalmente para llevar este asunto a los tribunales, a la espera de un veredicto definitivo. Pero en caso de que Harley-Davidson gane el juicio, Shineray se podría ver obligada a pagar una indemnización millonaria, y a retirar esta moto de su stock.

Un duro golpe para el fabricante chino, y algo que podría ser un alivio para las arcas de Harley-Davidson, que no pasa por su mejor momento económico, y que incluso ha llegado a plantearse bajar sus persianas si no consiguen remontar el vuelo.