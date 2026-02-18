La nueva Harley-Davidson es lo más parecido a un hotel cinco estrellas

Coches y Motos 18 FEB 2026 - 07:12h.

Cuando hablamos de combinar confort y lujo, entonces hay que detenerse en Harley-Davidson, donde son los verdaderos expertos a la hora de mezclar ambas cualidades. Y la última demostración de esto es la nueva gama de modelos de la famosa marca con sede en Milwaukee, que es lo más parecido que existe a un hotel de cinco estrellas sobre dos ruedas. Esto se debe a lo completas que son, y también a lo elegantes, pues difícilmente se puede encontrar algo mejor.

Entre las novedades que Harley-Davidson ha incorporado al catálogo se encuentran la Road Glide Limited, la Street Glide Limited y la Pan America 1250 Limited. Todas ellas tienen un encanto especial, y cuesta decantarse solamente por una, pero ya te garantizamos que todas son igual de interesantes. Sobre todo, por la carga de equipaje que permite llevar encima, una de las grandes características de la compañía, por lo que es ideal para transportar lo que necesites para rutas largas sin preocupaciones.

Y también sorprenden por lo fácil y cómodas que resultan de manejar, haciendo que sea una delicia pilotarlas, e irse de aventura. En cuanto al motor, evidentemente son motos de gran cilindrada, con un motor potente, que sea capaz de transportar el peso total de la moto y de la carga, incluyendo al piloto y a un posible pasajero, por lo que no bajan de los 100 CV. Y tecnológicamente, están completamente equipadas con todas las últimas innovaciones.

¿Cuál de las tres versiones es mejor?

Si estás interesado en conocer algo más a fondo de cada versión, te avisamos que la Road Glide Limited ofrece más estabilidad, precisión y soltura en curvas, mientras que la Street Glide Limited es más ligera y accesible, y la Pan America 1250 Limited es la más completa.