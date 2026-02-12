La Ténéré 700 World Raid es la mejor aventurera de Yamaha

Coches y Motos 12 FEB 2026 - 00:02h.

Puedes rozar los 500 kilómetros sin parar a repostar

Yamaha rectifica con la Ténéré 700

Compartir







Si hablamos de la mejor moto aventurera que se puede encontrar, nos tenemos que ir a los concesionarios de Yamaha. Porque ahí aparece la Ténére 700 World Raid, un modelo que deja a todos sin palabras, y que podemos asegurar que tiene unas prestaciones increíbles. Su fama no es por casualidad, y es algo fruto del esfuerzo que le han puesto para ser un auténtico todoterreno, y combinar prestaciones con seguridad y fiabilidad. Así que se merece todo el reconocimiento que tiene.

Con esta moto, en Yamaha están convencidos de que continuará marcando su territorio, y frenando el auge que han tenido las marcas chinas a lo largo de los últimos tiempos. Es una moto pensada para largas y grandes rutas, con una autonomía impresionante, un equipamiento muy completo, y una puesta a punto pensada para viajar. Gracias a su doble depósito de 23 litros, y a su consumo razonable, de unos 4,3 litros por cada 100 kilómetros, puedes rozar los 500 kilómetros sin parar a repostar.

PUEDE INTERESARTE Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

El motor que equipa es un bicilíndrico de cuatro tiempos y cuatro válvulas, con un cambio de seis velocidades y transmisión final por cadena, mientras que la cilindrada es de 689 centímetros cúbicos. La potencia máxima que declara la Yamaha Ténéré 700 World Raid es de 73,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 68 Nm a 6.500 rpm. La refrigeración es líquida, el arranque es eléctrico y la inyección es electrónica, y no le falta absolutamente de nada.

El precio de la Yamaha Ténéré 700 World Raid parte desde los 13.199 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de esta Yamaha Ténéré 700 World Raid, lo que deberás de hacer es poner encima de la mesa 13.199 euros, un precio que nos parece más que razonable.