Esta moto japonesa, la Honda CB500X, es una de las trail más bonitas y equilibradas para viajar

Coches y Motos 14 MAR 2026 - 08:11h.

Su estética claramente aventurera, muy similar a la de la Africa Twin, que es su hermana mayor

La nueva Honda es la mejor para ruta

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Si lo que andabas buscando era una moto trail de media cilindrada, que sea bonita y equilibrada en todos los sentidos, entonces no se nos ocurren muchas cosas mejores que esta Honda CB 500 X. Es totalmente apta para los usuarios que tan solo tienen el carné A2, y nos parece de las mejores opciones que se nos ocurren para poder disfrutar de las aventuras y de las rutas. No puedes tener dudas antes de conseguirlas, y tienes que tener claro que te va a encantar.

Para empezar, por su estética claramente aventurera, muy similar a la de la Africa Twin, que es su hermana mayor. Así se puede comprobar con los protectores del radiador y el carenado, o con las tapas laterales que se fusionan en el depósito y marcan las líneas junto con la parte trasera. Y cuenta con caballete central, puños calefactables, transportín trasero, anclaje de maletas, bolsa de asiento, bolsa de depósito, adhesivo de llantas o protector del depósito.

Pasando al motor, lo que nos encontramos es un bicilíndrico en paralelo de ocho válvulas y un tamaño realmente compacto, con una potencia de 47 CV, al límite de lo permitido para el A2. No tiene apenas vibraciones y es fácil y agradable de manejar, con un consumo irrisorio de apenas 3,6 litros por cada 100 kilómetros, y un embrague anti-rebote para garantizar que sea fácil y cómodo cambiar de marcha, y conseguir una conducción más segura.

Esta Honda CB 500 X está disponible desde los 7.425 euros

En Honda facilitan la adquisición de esta CB 500 X para todos los interesados pagando apenas un total de 7.425 euros, lo que nos parece un chollo, ya que es una cantidad que se puede asumir sin demasiados problemas.