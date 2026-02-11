La nueva Kawasaki es, para muchos, la más bonita

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 02:17h.

Se trata de una de las ADV más esperadas del momento

La nueva Kawasaki es, para muchos, la Ninja más bonita

Compartir







En Kawasaki han sacado la moto que mucha gente define como la más bonita del mercado, y que hace poco pudo verla de cerca, por primera vez desde su presentación mundial. Esto ocurrió en la celebración del Trial Indoor de Barcelona, celebrado el domingo, y donde Toni Bou volvió a proclamarse como campeón. Pero la atención no solamente se centró en la leyenda catalana, sino que también estuvo puesta en la KLE 500, una de las ADV más esperadas del momento.

Se mostró por primera vez al público en España, y contó con varias unidades expuestas en una zona comercial del recinto, y otra integrada en la zona personalizada de Kawasaki, dentro del trial. Se permitió poder tocarlas, conocerlas al detalle, y solicitar más información. Y las sensaciones de los asistentes no pudo ser mejor, pues quedaron maravillados con la KLE 500, que es una moto todoterreno, casi de rally, con un chasis multi usos, ligero y resistente.

PUEDE INTERESARTE Montesa renueva su gama trialera 2026

Equipa un motor bicilíndrico en paralelo de 451 centímetros cúbicos, refrigerado por agua y equipado con embrague asistido y anti-rebote. También cuenta con un asiento, estriberas y manillar inspirados en la KX, además de una cúpula ajustable en tres posiciones. Ofrece indicadores LED, instrumentación TFT, un paquete completo que incluye un parabrisas más grande, protectores de manos resistentes, cubre cárter de grandes dimensiones, y muchas más cosas.

PUEDE INTERESARTE Suzuki recupera el icono de los 80

El precio de la Kawasaki KLE 500 resulta hasta difícil de creer

Y lo mejor de todo es que esta Kawasaki KLE 500 tiene un precio que nos parece hasta difícil de creer, pues bastará con una inversión de 7.150 euros, un coste en el que está incluido el seguro, para hacerte con ella. No dejes que se te escape de las manos, o te vas a arrepentir durante mucho tiempo.