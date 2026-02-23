El Dacia Duster híbrido confirma su fórmula: SUV amplio, etiqueta ECO y precio contenido

Coches y Motos 23 FEB 2026 - 23:59h.

El Dacia Duster híbrido da un paso más en su evolución con la incorporación del motor HEV de 155 CV, una variante que refuerza su posicionamiento como SUV amplio, eficiente y de precio contenido. Esta actualización técnica eleva el nivel prestacional del modelo sin alterar la esencia que lo ha convertido en uno de los referentes del segmento compacto.

La nueva generación del Duster mantiene su enfoque robusto y funcional, con un diseño exterior que apuesta por líneas rectas, protecciones marcadas y una imagen más tecnológica. Con unas dimensiones generosas dentro de su categoría, continúa ofreciendo una habitabilidad destacada y una carrocería pensada para combinar uso urbano y escapadas fuera del asfalto. No es ningún secreto que el espacio ha sido uno de los pilares históricos del modelo, y esta versión híbrida conserva esa virtud.

El sistema HEV de 155 CV combina un motor de gasolina con apoyo eléctrico para desarrollar una potencia conjunta superior a la ofrecida por anteriores configuraciones híbridas. La gestión corre a cargo de una transmisión automática electrificada que optimiza el funcionamiento del conjunto en función de la demanda de potencia y del estado de carga de la batería. Este esquema permite circular en modo eléctrico en entornos urbanos y mejora la respuesta en carretera, aportando mayor versatilidad al conjunto.

El aumento de potencia se traduce en mejores recuperaciones y una mayor capacidad para afrontar trayectos interurbanos con solvencia, manteniendo cifras de consumo ajustadas para un SUV de su tamaño. La etiqueta ECO sigue siendo uno de sus argumentos clave, ampliando las posibilidades de circulación en zonas con restricciones medioambientales.

Más rendimiento sin perder el enfoque racional

El interior del Duster híbrido de 155 CV mantiene un planteamiento práctico, pero incorpora avances en equipamiento y conectividad. La instrumentación digital configurable y el sistema multimedia con pantalla central mejoran la experiencia a bordo, mientras que los materiales ofrecen una calidad percibida acorde a su posicionamiento.

Cabe destacar que la habitabilidad continúa siendo uno de sus puntos fuertes. Las plazas traseras presentan espacio suficiente para un uso familiar habitual y el maletero conserva una capacidad competitiva pese a la integración del sistema híbrido. La modularidad y la resistencia de los acabados refuerzan su orientación versátil.

En el apartado dinámico, la combinación del motor térmico y el sistema eléctrico proporciona una conducción suave en ciudad y una respuesta más contundente cuando se requiere mayor potencia. La suspensión prioriza el confort y la capacidad de absorción, manteniendo un equilibrio adecuado entre estabilidad y comodidad.

Por todo ello, el Dacia Duster HEV de 155 CV consolida su fórmula como SUV amplio y eficiente, ahora con un nivel prestacional superior. La combinación de mayor potencia, etiqueta ECO y precio competitivo reafirma su papel como una de las propuestas más coherentes del segmento compacto.