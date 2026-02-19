El Dacia Duster Hybrid es el SUV que incomoda al Nissan Qashqai: cuesta 6.000 euros menos y gasta 4,8 l/100 km

Coches y Motos 19 FEB 2026 - 23:59h.

La combinación de su tecnología y su precio hace de este Dacia Duster una de las opciones más inteligentes del momento

Nissan recupera su mejor todoterreno

Compartir







El Dacia Duster estrenó en 2024 su tercera generación. Y el salto fue enorme. Más calidad, más tecnología y un diseño mucho más moderno. Ya no es solo el SUV barato. Ahora es una alternativa real a modelos mucho más caros. Y en versión Hybrid aprieta a gigantes como el Kia Sportage o el Nissan Qashqai.

Mide 4.343 mm de largo, 1.813 mm de ancho y 1.693 mm de alto. La batalla de 2.673 mm garantiza buen espacio interior. El maletero ofrece 445 litros. Cifras muy competitivas. Frente a rivales como MG ZS o Seat Ateca, mantiene una relación tamaño-precio difícil de igualar.

PUEDE INTERESARTE Nissan salva al deportivo de la desaparición

Así es el Dacia Duster HEV

La versión que más miedo da a colosos como el Sportage o el Qashqai es la 1.6 Hybrid de 155 CV. Es un híbrido completo HEV. Entrega 172 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Alcanza 180 km/h. Y homologa un consumo de apenas 4,7 l/100 km.

PUEDE INTERESARTE El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

En la práctica, es un SUV cómodo y eficiente. Muy agradable en ciudad. Silencioso en maniobras eléctricas. Y solvente en carretera. Gracias a su sistema híbrido, reduce gasto y emisiones. Sin necesidad de enchufe. Justo lo que buscan muchos conductores.

6.000 euros menos que el Nissan Qashqai HEV

El precio también te va a gustar. Parte desde 26.290 euros al contado. Si se financia, baja hasta 24.606 euros. El Qashqai HEV más barato arranca en 30.475 euros. La diferencia ronda los 6.000 euros. Mucho dinero en este segmento.

El acabado mínimo es el Expression. Y viene bien equipado. Incluye luces EcoLED, cámara trasera, ayuda al aparcamiento, pantalla táctil de 10,1 pulgadas con replicación inalámbrica y cuadro digital de 7 pulgadas. También climatización manual y llantas de 17 pulgadas diamantadas.

En seguridad suma AEBS, asistente de carril, alerta de fatiga, reconocimiento de señales, control de velocidad y llamada SOS. Además de múltiples airbags. Con este equilibrio entre precio, consumo y equipamiento, el Duster Hybrid se convierte en el SUV que más incomoda a los líderes del segmento.