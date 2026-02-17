Dacia Sandero, desde 13.900 euros y el coche más vendido en España, deja de ser el más barato del mercado

Coches y Motos 17 FEB 2026 - 14:07h.

Compartir







El Dacia Sandero sigue siendo el coche más vendido en España. Año tras año. Ya son tres consecutivos. Un fenómeno comercial. El Sandero apuesta por motores de gasolina sencillos y probados. Son mecánicas eficientes y de bajo mantenimiento. No dependen de infraestructura de carga. Su coste inicial es claramente inferior. Y eso explica por qué sigue dominando el mercado nacional.

Sin embargo, cada vez son más los rivales que proponen precios low cost. El panorama cambia. La electrificación avanza. Los urbanos eléctricos ganan protagonismo. Y aunque el Sandero sigue siendo uno de los más inteligentes y continúa liderando las ventas, tiene a un nuevo enemigo muy peligroso. Y está en la puerta de casa.

PUEDE INTERESARTE Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

El Renault Twingo E-Tech ya se puede reservar en España

Nos referimos al nuevo Renault Twingo E-Tech. Un nuevo modelo que ya se puede configurar en España. Sus primeras entregas llegarán en primavera. Y llega dispuesto a arrasar.

PUEDE INTERESARTE Accesible como un Dacia con motor turbo

El nuevo Twingo E-Tech mide 3.790 mm de largo, 1.491 mm de alto y tiene 2.493 mm de batalla. Es compacto. Muy urbano. Su maletero ofrece 305 litros, ampliables hasta 966 litros. Suficiente para el día a día e incluso algo más.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Dacia Sandero de Fiat

Así llega al mercado el nuevo Twingo

Bajo el capó monta un motor eléctrico de 82 CV y 175 Nm de par máximo. Tiene tracción trasera y cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y alcanza 130 km/h. Su autonomía es de 261 km WLTP. Tecnología moderna. Movilidad eléctrica. Pero también un precio superior: 19.862 euros, sin ayudas.

No escatima en equipamiento. El Twingo presume de pantalla openR link de 10,1 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas, regulador adaptativo, cámara trasera digital y múltiples asistentes de seguridad, el Sandero mantiene una filosofía práctica. Ofrece lo esencial. Sin lujos innecesarios.

Además, incorpora frenada automática de emergencia, alerta de carril, reconocimiento de señales y hasta función One Pedal con cuatro niveles de regeneración. Es avanzado. Conectado. Moderno. Pero su planteamiento es diferente. Más tecnológico. Más urbano.