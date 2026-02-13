El Dacia Sandero ha dejado de ser el coche más barato a la venta en España, ahora es el Renault Twingo

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 18:18h.

Renault resucita su modelo más pequeño y ya se puede configurar en España

Es tan atractivo que no parece un Dacia

Compartir







Durante años, el Dacia Sandero ha sido sinónimo de precio mínimo. El coche más barato. El más lógico para ahorrar. Pero eso ha cambiado. Hoy, ese título ya no le pertenece. El nuevo rey del acceso al mercado es eléctrico. Y lleva otro nombre.

Ese nombre es Renault Twingo E-Tech. Un modelo que triunfó hace un par de décadas y que ahora vuelve totalmente renovado y en forma de eléctrico. Ya se puede configurar en España. Y las primeras entregas llegarán en primavera. Un urbano eléctrico. Moderno. Bien equipado. Y, sobre todo, con un precio muy ajustado para lo que ofrece.

PUEDE INTERESARTE Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Así es el nuevo Renaul Twingo

Por tamaño es perfecto para ciudad. Mide 3.790 mm de largo y 1.491 mm de alto. Compacto. Ágil. Fácil de aparcar. La batalla de 2.493 mm permite un interior sorprendentemente aprovechado. El maletero ofrece 305 litros, ampliables hasta 966 litros. Más de lo que parece.

PUEDE INTERESARTE Accesible como un Dacia con motor turbo

El precio es el gran titular. Parte desde 19.862 euros, tanto al contado como financiado. Y eso sin contar las ayudas del Plan MOVES III. Con ellas, la cifra puede bajar mucho más, incluso de los 13.490 euros que cuesta el Sandero de acceso.

Así es la versión a la venta del nuevo Renault Twingo E-Tech

La mecánica es 100% eléctrica. Motor de 82 CV. 175 Nm de par. Tracción trasera. Cambio automático. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos. Alcanza 130 km/h. Y homologa 261 km de autonomía WLTP. Ideal para uso urbano y periurbano.

En equipamiento, sorprende. Incluso en versiones Techno y Evolution de acceso. Incluye frenada automática, control de crucero adaptativo, asistente de carril, cámara trasera, sensores, climatización automática y faros LED. Muy completo para su precio.

También suma pantalla de 10,1 pulgadas con Google integrado, cuadro digital, conectividad inalámbrica, actualizaciones OTA, asistente virtual Reno y múltiples servicios conectados. Además, ofrece frenada regenerativa avanzada con modo One Pedal. Algo poco habitual en este segmento.

El Renault Twingo E-Tech cambia las reglas del juego con un diseño simpático, buen dinamismo, mucha tecnología y un coste de acceso muy bajo. El Sandero ya no es el más barato. Ahora, el coche más accesible de España es eléctrico. Y eso dice mucho del momento que vivimos.