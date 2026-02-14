Dacia prepara dos nuevos coches en España para 2026: un urbano eléctrico y un compacto híbrido accesible

Coches y Motos 14 FEB 2026 - 23:16h.

Tras más de 700.000 unidades vendidas en 2025, Dacia quiere mantenerse como referencia mundial

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

2025 fue un año espectacular para Dacia. La marca del Grupo Renault logró colocar al Dacia Sandero como el coche más vendido en España. Más de 38.000 unidades matriculadas. También líder en Europa. Pero lo más interesante está por llegar.

De cara a 2026, Dacia prepara dos nuevos modelos. Muy distintos entre sí. Pero con una idea común. Mantener su filosofía de precio ajustado. Y ampliar la gama hacia la electrificación y el segmento compacto. Sin disparar costes.

Dacia quiere ampliar dominios en 2026

El primero será un urbano eléctrico del segmento A. Pequeño. Ligero. Pensado para ciudad. Todo apunta a que tomará como referencia al Renault Twingo E-Tech, fabricado en Novo Mesto. Se espera una autonomía superior a 250 kilómetros. Suficiente para el uso diario.

Dacia quiere que la movilidad eléctrica sea realmente accesible. No solo para unos pocos. Este nuevo modelo urbano será clave. Se posicionará como complemento dentro de su oferta eléctrica. Y, previsiblemente, con un precio muy competitivo frente a otros eléctricos urbanos.

Un utilitario y un compacto

El segundo lanzamiento apunta más alto. Un modelo del segmento C. Con versiones de combustión e híbridas. Su tamaño rondará entre 4,2 y 4,6 metros. Es decir, en la órbita de compactos como el SEAT León, el Volkswagen Golf o el Peugeot 308.

Las primeras filtraciones hablan de un proyecto denominado “C-Wagon”. Podría tratarse de un familiar compacto, aprovechando el límite superior de longitud. Más práctico. Más espacioso. Y con un precio de salida cercano a los 18.000 euros. Un dato que encaja perfectamente con la estrategia de la marca.

cCon estos dos modelos, Dacia busca reforzar su crecimiento. En 2025 matriculó casi 700.000 vehículos a nivel global. Un incremento del 3,1% respecto a 2024. Pero la ambición es mayor. Más opciones. Más clientes. Más electrificación.