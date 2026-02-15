El Dacia Bigster arranca por menos de 23.490 euros y ofrece más maletero que un Kia Sportage por menos dinero

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 19:44h.

El Bigster es el modelo mejor dotado de la marca rumana

Entre un Dacia Sandero y un Dacia Sandero Stepway te explicamos cuál elegir y por qué

Compartir







El Dacia Bigster inicia su comercialización en España con un precio de partida inferior a 23.490 euros, una cifra que lo sitúa entre las opciones más asequibles del segmento C-SUV. Este posicionamiento resulta especialmente relevante si se tiene en cuenta su tamaño exterior, claramente alineado con los modelos compactos más demandados del mercado. La marca rumana amplía así su presencia en una categoría clave en Europa con una propuesta centrada en el espacio y el equilibrio entre coste y producto.

No es ningún secreto que Dacia ha cimentado su crecimiento en una estrategia de precios ajustados, pero el Bigster representa un paso más allá por dimensiones y planteamiento. Se trata de un SUV de enfoque familiar que apuesta por una estética robusta, líneas rectas y una imagen coherente con la evolución de diseño vista en los últimos lanzamientos de la firma. El resultado es un vehículo que transmite mayor empaque sin renunciar a la filosofía de sencillez funcional.

Uno de los argumentos principales del Bigster es su capacidad de carga. El maletero supera al de un Kia Sportage, uno de los referentes históricos del segmento, lo que refuerza su carácter práctico. En un mercado donde el volumen disponible y la versatilidad interior son factores determinantes, este dato cobra especial importancia.

PUEDE INTERESARTE Es tan atractivo que no parece un Dacia

A ello se suma una configuración interior pensada para maximizar el espacio útil, tanto en las plazas traseras como en la disposición del área de carga. La modularidad y la optimización del habitáculo forman parte del planteamiento global del modelo.

Un SUV compacto que prioriza el espacio y el precio

El Bigster se apoya en una plataforma moderna que permite combinar unas dimensiones exteriores generosas con un aprovechamiento interior eficiente. La distancia entre ejes y el diseño del conjunto estructural favorecen una habitabilidad destacada dentro de su categoría. Cabe destacar que este enfoque no implica un incremento significativo del precio frente a alternativas más pequeñas.

En el apartado mecánico, la gama contempla opciones adaptadas a las actuales exigencias de eficiencia, incluyendo variantes electrificadas. La oferta se articula con una estructura clara de acabados, manteniendo una dotación acorde al segmento pero evitando equipamientos superfluos que encarezcan el conjunto.

Por otro lado, el Bigster se posiciona como una alternativa racional frente a modelos consolidados que parten de tarifas superiores. Frente al Kia Sportage, ofrece un volumen de maletero mayor y un precio de acceso más contenido, dos variables de peso en la decisión final.

Por todo ello, el Dacia Bigster se consolida como una de las propuestas más competitivas entre los SUV compactos de enfoque familiar. Su combinación de espacio, tamaño y precio lo convierte en un actor relevante dentro de un segmento cada vez más disputado.