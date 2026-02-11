La nueva Suzuki naranja es un imán de miradas
Se ha consolidado como una propuesta especialmente equilibrada dentro del segmento sport
Suzuki recupera la icónica Hayabusa
En Suzuki han tenido una idea fantástica para hacer que uno de sus modelos sea todavía más difícil de ignorar. Porque le han puesto un color que no pasa desapercibido para nadie, renunciando al clásico azul que han utilizado siempre. Y la acogida que ha tenido ha sido sensacional, pues el color naranja que le han puesto a esta GSX 8 R ha provocado que sea un imán de miradas, y que todo el mundo centre su atención en él. Eso sí, las especificaciones de la moto siguen siendo las mismas.
Esta Suzuki GSX 8 R se ha consolidado como una propuesta especialmente equilibrada dentro del segmento sport, al combinar una estética deportiva con un planteamiento realista para el uso diario. Su carenado ofrece una imagen agresiva y moderna, pero también tiene una aerodinámica pensada para mejorar el flujo de aire y mejorar la estabilidad a velocidades elevadas. Y en el corazón de la moto, mantiene el motor bicilíndrico en paralelo DOHC, de 776 centímetros cúbicos, diseñado para ofrecer una respuesta suave y controlable desde bajo régimen, y una entrega progresiva cuando se busca una conducción más deportiva.
El modelo declara una potencia de 83 CV, así como un par máximo de 78 Nm a 6.800 revoluciones por minuto. El consumo medio es de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros, lo que hace que sea perfecto para cualquier tipo de uso, y dispone de la tecnología más avanzada. Por lo tanto, no nos cabe ni la más mínima duda de que no te vas a arrepentir nunca de haber adquirido esta Suzuki GSX 8 R, que con su color naranja es más llamativa que nunca.
La Suzuki GSX 8 R tiene un precio de 9.299 euros
Si deseas hacerte con esta Suzuki GSX 8 R, podrás encontrarla disponible por un precio de apenas 9.299 euros, lo que es toda una ganga, gracias a una promoción especial que le han aplicado, que te permitirá ahorrarte 700 euros.