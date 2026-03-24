La trail más atractiva de Suzuki está enamorando a los que buscan comodidad y versatilidad

Coches y Motos 24 MAR 2026 - 13:43h.

El motor que equipa esta moto es un bicilíndrico en V

La nueva Suzuki naranja es un imán de miradas

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En Suzuki han creado una trail que es impresionante en todos los sentidos, comenzando por lo llamativa que resulta a simple vista, siendo una de las más atractivas de la marca. Enamora a todos los que la han visto de cerca, o a los que ya han podido subirse a ella, y es una opción perfecta para aquellos que buscan comodidad y versatilidad a partes iguales, por lo que no dudamos ni por un instante antes de recomendar su adquisición al momento.

Porque esta Suzuki V-Strom 650 nos parece una auténtica maravilla, con un espíritu aventurero que te lleva a todas partes, diseñada para garantizarte euforia, alegría y diversión cuando la manejes. Es de las mejores motos que te puedes echar a la cara ahora mismo, y creemos que no le falta de nada. Está equipada con la tecnología de última generación, y sus prestaciones están a la altura de las mejores motos del mercado, y lo que es más importante, a un precio muy accesible.

El motor que equipa esta moto es un bicilíndrico en V, de cuatro tiempos, con refrigeración líquida, asociado a una caja de cambios de seis velocidades. El consumo declarado es de 4,2 litros por cada 100 kilómetros, con una cilindrada de 645 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 70 CV. Y la firma japonesa también te permite escoger cuál es el color que más te gusta, entre el azul perla vivo, el negro brillante glaseado y el gris sólido.

Aprovecha el descuento de la Suzuki V-Strom 650

Es el momento ideal para adquirir esta Suzuki V-Strom 650, gracias al descuento que tiene en su precio original, que era de 9.475 euros. Gracias a esto, ahora puedes encontrar la moto desde 8.575 euros, que nos parece una ganga.