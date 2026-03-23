Más bonito que el Peugeot 3008 y mejor que el Kia Niro: el SUV que sorprende

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 21:32h.

Un tapado entre los C-SUV con muchos argumentos para ser tenido en cuenta

Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

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El mercado SUV está lleno de opciones interesantes. Modelos como el Peugeot 3008 o el Kia Niro destacan. Pero hay alternativas menos conocidas que sorprenden mucho. El DR 6 es una de ellas. Y llega con argumentos muy sólidos.

Su diseño es uno de sus puntos más fuertes. Líneas modernas. Detalles llamativos. Y una presencia muy cuidada. Para muchos, es más bonito que el Peugeot 3008. Tiene personalidad propia.

Así es el DR 6, un C-SUV bastante desconocido a tener muy en cuenta

También destaca por sus dimensiones. Mide 4.553 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.670 mm. Esto le permite ofrecer un interior amplio. Muy cómodo para viajes y uso familiar. El maletero es uno de sus grandes argumentos. Ofrece 680 litros, ampliables hasta 1.500 litros. Una cifra sobresaliente. Muy por encima de muchos rivales directos.

El precio también resulta interesante. Parte desde 30.900 euros. Una cifra competitiva teniendo en cuenta su tamaño y equipamiento. Una alternativa real a modelos más conocidos.

Así es el DR 6 más barato

En el apartado mecánico, apuesta por un motor gasolina 1.5 de 188 CV. Entrega 280 Nm de par máximo. Se combina con un cambio automático DCT y tracción delantera. Gracias a este bloque, alcanza 190 km/h. Y ofrece un funcionamiento suave. Aunque el consumo es algo más elevado. Se sitúa en 8,8 l/100 km.

También existe una versión adaptada a GLP. Cuesta 2.000 euros más. Pero permite reducir el coste por kilómetro. Una opción interesante para quienes hacen muchos kilómetros.

El equipamiento no existen opciones. Todo es de serie. Incluye llantas de 19 pulgadas, faros LED y carrocería bicolor. En el interior, el nivel sorprende. Ofrece pantallas de 12,3 pulgadas, iluminación ambiental y materiales cuidados. También destaca en confort. Asientos calefactados y ventilados. Mientras que en seguridad, el nivel es alto. Incorpora control de crucero adaptativo, frenada de emergencia, detector de ángulo muerto y múltiples asistentes avanzados.