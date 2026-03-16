Peugeot sorprende con el 3008 más bonito de su historia

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 00:37h.

Diseño deportivo, carácter premium y tres versiones mecánicas

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Peugeot 3008 ha dado un salto importante en su última generación. El popular SUV francés llega completamente renovado. Estrena un diseño más deportivo, más moderno y con una inspiración coupé. El resultado es uno de los modelos más atractivos que ha creado la marca.

El nuevo 3008 destaca especialmente por su estética. El frontal muestra una imagen muy tecnológica, con una firma luminosa muy característica. También llama la atención su silueta más dinámica y estilizada. Para muchos conductores, este modelo es el Peugeot más bonito de su historia.

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Es de lo mejor que hemos visto en Peugeot en años

En cuanto a dimensiones, el SUV francés mantiene unas proporciones muy equilibradas. El Peugeot 3008 mide 4.542 mm de largo y tiene una batalla de 2.739 mm. Esto permite ofrecer un interior amplio y cómodo. Además, su maletero de 520 litros lo convierte en un coche muy práctico.

Dentro del segmento compite con modelos muy conocidos. Entre sus principales rivales aparecen el Renault Arkana, el Kia Sportage y el Nissan Qashqai. Frente a ellos, el 3008 destaca por su diseño, su equipamiento y un comportamiento en carretera muy equilibrado.

La gama se organiza en cuatro acabados: Allure, Allure Exclusive, GT y GT Exclusive. Incluso las versiones básicas incluyen una dotación muy completa. Destacan el sistema PEUGEOT i-Connect, la cámara trasera de 180º, los faros ECO LED y el climatizador bizona.

También incorpora numerosos sistemas de seguridad y asistencia. Entre ellos encontramos la frenada automática de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril o el reconocimiento de señales de tráfico. Todo ello se combina con detalles como el acceso manos libres y el volante compacto de cuero.

Disponible en tres versiones mecánicas

La gama mecánica ofrece tres alternativas. La primera es un motor gasolina microhíbrido de 145 CV con tecnología MHEV de 48 voltios. Cuenta con etiqueta ECO y un precio desde 31.580 euros al contado o 30.380 euros financiado.

Por encima aparece la versión híbrida enchufable PHEV de 225 CV. Ofrece 300 Nm de par máximo y puede recorrer hasta 87 km en modo eléctrico. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,8 segundos y alcanza 220 km/h.

La tercera opción es el Peugeot e-3008, totalmente eléctrico. Desarrolla 210 CV y utiliza una batería de 78 kWh. Gracias a ello supera los 526 km de autonomía WLTP. Su precio parte desde 42.530 euros, consolidando al nuevo 3008 como uno de los SUV más completos del mercado.