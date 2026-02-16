El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

Coches y Motos 16 FEB 2026 - 07:04h.

Es el modelo que eligen quienes quieren diferenciarse del resto

Peugeot tiene una nueva maravilla

El Peugeot 408 ha cambiado las reglas dentro de la marca francesa. Su diseño rompe moldes. No es un SUV convencional. Tampoco una berlina clásica. Es una mezcla atractiva. Muy personal. Muchos lo consideran ya el Peugeot más bonito del momento. Y razones no le faltan.

Sus proporciones llaman la atención. Mide 4.687 mm de largo y tiene una generosa batalla de 2.787 mm. Es bajo, con solo 1.478 mm de alto, lo que refuerza su silueta dinámica. El maletero ofrece 536 litros, ampliables hasta 1.611 litros. Espacio de sobra para el día a día y para viajar.

El Peugeot 408 es el modelo para quienes buscan algo diferente

Rivales no le faltan. Se enfrenta a modelos como el BMW X2, el Cupra Tavascan o incluso el Toyota RAV4. Pero el 408 juega con ventaja. Su estética es diferente. Más afilada. Más moderna. Más atrevida. Y eso le da un carácter único en el segmento.

La gama mecánica es amplia. Hay versión híbrida ligera (MHEV), híbrida enchufable y también 100% eléctrica. La opción de acceso es la MHEV, actualmente en oferta. Parte de 36.920 euros sobre catálogo, aunque se anuncia desde 29.520 euros financiado o 30.720 euros al contado.

Este modelo monta un motor gasolina 1.2 turbo de 145 CV y 230 Nm de par máximo. Asociado a un cambio automático y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos. Alcanza 205 km/h. Y homologa un consumo de solo 5,1 l/100 km. Equilibrio perfecto entre prestaciones y eficiencia.

Diseño y equipamiento premium

El acabado de acceso es el Allure. Incluye Peugeot i-Cockpit, acceso y arranque manos libres y pantalla con Peugeot Connect Radio. También cámara trasera, faros FULL LED, parabrisas acústico y llantas de 17 pulgadas. El equipamiento es completo desde el primer escalón.

En marcha destaca por su comportamiento dinámico. Es estable. Preciso. Cómodo en viajes largos. La dirección transmite confianza. La suspensión filtra bien. El interior ofrece calidad y tecnología. El Peugeot 408 combina diseño, eficiencia, equipamiento y personalidad propia. Y por eso empieza a ser considerado el más atractivo de la marca.