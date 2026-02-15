El modelo más bonito de Peugeot es la compra inteligente

Coches y Motos 15 FEB 2026 - 07:43h.

La marca francesa rebaja al mínimo jamás visto uno de sus iconos

Peugeot tiene una nueva maravilla

El Peugeot 308 es, probablemente, el modelo más bonito de la gama actual de Peugeot. Su diseño es afilado. Moderno. Muy europeo. Destacan la parrilla sin marco, la nueva identidad del león y la firma luminosa LED en forma de colmillo. Tiene carácter. Y además, ahora, tiene un precio muy competitivo.

El 308 combina diseño, eficiencia y un precio promocional atractivo. Pero no solo es el más bonito de la marca. Es, ahora mismo, una de las compras más inteligentes del segmento compacto. Compite con referencias como el SEAT León, el Volkswagen Golf o el Opel Astra. Todos bien asentados. Pero el 308 ofrece una imagen más fresca y diferencial. Eso ya es un punto a favor.

El nuevo Peugeot 308 está más barato que nunca

Sobre catálogo parte desde 30.800 euros. Sin embargo, la marca lo anuncia desde 25.100 euros al contado o 23.900 euros financiado. La fórmula incluye 200 euros al mes, una entrada de 7.354,22 € y una cuota final de 15.955,29 €. Una rebaja notable frente al precio oficial.

Por ese importe accedes a un compacto muy equilibrado. Motor 1.2 turbo electrificado, con 145 CV y 230 Nm de par máximo. Cambio automático e-DCT de doble embrague. Tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,8 segundos y alcanza 210 km/h. Y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT.

Motor muy, muy eficiente, y equipamiento de carácter premium

El consumo es otro de sus puntos fuertes. Homologa 4,8 litros cada 100 km. Una cifra baja para su potencia. Además, su sistema híbrido ligero mejora la eficiencia en ciudad y suaviza la conducción. Es ágil y estable. Y transmite buena calidad de rodadura.

En dimensiones ofrece un buen equilibrio. Mide 4.367 mm de largo, con una batalla de 2.675 mm. El maletero de 412 litros está en la media alta del segmento. Suficiente para el día a día y escapadas familiares.

Desde el acabado Style, la dotación es amplia. Pantalla táctil de 10 pulgadas con sistema Peugeot i-Connect, mirroring inalámbrico, faros LED, sensores traseros de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril y múltiples airbags. No obliga a subir de versión para ir bien equipado.