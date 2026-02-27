Peugeot revisa el Peugeot 2008, uno de los SUV más bonitos de la marca, ahora a mejor precio

Coches y Motos 27 FEB 2026 - 08:34h.

El 2008 sigue siendo una de las mejores armas de la marca francesa

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

El Peugeot 2008 se reafirma como uno de los modelos clave dentro de la gama SUV de la marca francesa gracias a una revisión que ajusta su posicionamiento comercial sin alterar las bases que lo han convertido en un superventas. Este modelo, encuadrado en el segmento B-SUV, destaca por su diseño diferencial y por una oferta mecánica equilibrada que ahora resulta más accesible en términos de precio.

Desde el primer vistazo, el 2008 mantiene una identidad muy marcada. La firma lumínica delantera, la parrilla de generosas dimensiones y las proporciones robustas le otorgan una presencia superior a la que cabría esperar por tamaño. No es ningún secreto que el diseño ha sido uno de los factores determinantes de su éxito, y esta actualización preserva esa personalidad sin introducir cambios drásticos que rompan con su imagen consolidada.

La gama mecánica continúa apostando por motores de gasolina eficientes y por versiones electrificadas que responden a las nuevas demandas del mercado. Las opciones híbridas ligeras permiten reducir consumos y emisiones sin comprometer la versatilidad del conjunto, mientras que las variantes térmicas siguen ofreciendo un rendimiento adecuado para un uso mixto entre ciudad y carretera. La oferta cubre un abanico de potencias suficiente para adaptarse a distintos perfiles de conductor.

En el apartado económico es donde se produce el movimiento más relevante. La revisión sitúa el precio de acceso en una franja cercana a los 22.000 euros, lo que mejora su competitividad frente a rivales directos. Las versiones más equipadas, con mayor dotación tecnológica y mecánicas más avanzadas, superan los 30.000 euros, configurando una gama amplia y escalonada.

Más equipamiento y mejor equilibrio general

Cabe destacar que la reorganización de acabados simplifica la estructura comercial y facilita la comprensión de la gama. Los niveles disponibles integran de serie elementos tecnológicos que antes estaban reservados a escalones superiores, reforzando la percepción de valor. El sistema de instrumentación digital, la pantalla central de gran formato y los asistentes a la conducción forman parte de una dotación alineada con los estándares actuales del segmento.

En términos prácticos, el Peugeot 2008 mantiene una habitabilidad coherente con su tamaño. Dispone de cinco plazas y un maletero que ronda los 430 litros, cifra competitiva dentro de los SUV urbanos. La posición de conducción elevada y el planteamiento del habitáculo refuerzan su carácter versátil, pensado tanto para el uso diario como para desplazamientos más largos.

Por otro lado, el comportamiento dinámico continúa siendo uno de sus puntos fuertes. La puesta a punto prioriza el confort sin renunciar a una dirección precisa y a una estabilidad destacable en carretera. Con esta revisión, el 2008 consolida su equilibrio entre diseño, tecnología y precio, fortaleciendo su posición como una de las propuestas más completas dentro de su categoría.