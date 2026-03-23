El SUV chino que llega con precio de Seat Arona y diseño más elegante que el Volkswagen T-Cross

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 19:07h.

Este SUV sí que es bueno, bonito y muy muy barato

El nuevo Seat Ibiza es, para muchos, una decepción

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Mucho coche por poco dinero. Diseño atractivo y buen espacio interior. Así es como podríamos definir de entrada al EVO 5, una opción lógica para quien busca un SUV barato y diferente. Llega desde China para poner n apuros a low cost y generalistas.

A simple vista, llama la atención. Su estética es moderna. Líneas suaves. Detalles bien resueltos. Para muchos, resulta más elegante que el Volkswagen T-Cross. Y eso ya es decir mucho en este segmento.

También convence por tamaño. Mide 4.325 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.570 mm. El maletero parte de 430 litros. Pero puede alcanzar hasta 1.680 litros. Una cifra muy destacada. Ideal para familias o escapadas.

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Más barato que un Seat Arona, pero ofreciendo mucho más

El precio es, sin duda, su gran argumento. Arranca en 18.900 euros al contado. Incluso puede bajar a 16.900 euros financiado. Es decir, cuesta como un Seat Arona. Pero ofrece más tamaño.

Bajo el capó encontramos un motor sencillo. Un 1.5 turbo de 127 CV. Entrega 225 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera.

Las prestaciones son correctas. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,5 segundos. Y alcanza 185 km/h. El consumo se sitúa en 7,2 l/100 km. No es el más eficiente, pero cumple.

También hay una versión GLP

También hay una versión adaptada a GLP. Cuesta unos 19.900 euros. Permite reducir el coste de uso. Y conseguir etiqueta ECO en algunos mercados.

El equipamiento es más completo de lo esperado. Incluye faros LED, cámara trasera, sensores de aparcamiento y pantalla táctil. Además de techo solar y tapicería mixta.

En el interior se respira sencillez. Pero también funcionalidad. Todo está pensado para ser práctico. Con buena conectividad gracias a Bluetooth, USB y Mirror Screen.

Eso sí, no todo es perfecto. Carece de algunos asistentes modernos. No incluye alerta de carril o detector de fatiga. Y el número de airbags es limitado.