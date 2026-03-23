9.200 euros de rebaja, 175 CV y gran autonomía: el SUV de Ford que pone en aprietos a BMW y Audi

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 17:53h.

190 CV de autonomía y casi 450 km de autonomía

Ford elige al sustituto del Focus

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El segmento de los SUV eléctricos está creciendo que nunca. La electrificación se impone poco a poco. Y marcas premium dominan. Pero hay alternativas muy serias. El Ford Explorer eléctrico es una de ellas. Y lo es con una propuesta difícil de ignorar.

Su tamaño lo hace ideal para todo. Mide 4.468 mm de largo y ofrece una anchura generosa. Mientras que el maletero parte de 532 litros, pero puede crecer hasta 1.460 litros. Una cifra que lo convierte en un coche muy práctico. Ideal para familias para el día a día o pasa escapadas de fin de semana.

El Explorer EV es el SUV que marca el camino de Ford hacia el futuro

Su diseño no deja indiferente. Líneas limpias. Estética futurista. Y una presencia muy sólida. Frente a modelos como el Volkswagen ID.4 o el Nissan Ariya, ofrece una gran relación calidad-precio. Incluso puede plantar cara a opciones más caras. Para muchos, transmite más personalidad que algunos modelos de BMW o Audi.

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Y atención al precio. Parte de 43.661 euros, pero ahora se anuncia desde 34.447 euros financiado. Hablamos de una rebaja de más de 9.200 euros. Un golpe directo a sus rivales.

Así es el Ford Explorer EV más barato

La mecánica también convence. Motor eléctrico de 190 CV y 310 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,7 segundos. Y alcanza 160 km/h. Prestaciones más que suficientes.

La batería de 63 kWh permite recorrer hasta 444 km de autonomía. Además, admite carga rápida. Del 10% al 80% en solo 25 minutos. Perfecto para viajes.

El equipamiento de serie es muy completo. Incluye faros Full LED, cámara trasera y control de crucero adaptativo. También sistema de sonido con barra integrada.

Destaca su tecnología interior. Pantalla central de 14,6 pulgadas. Deslizable. Con espacio oculto. Una solución práctica y diferente. Muy en línea con su enfoque moderno.

En seguridad tampoco se queda atrás. Incorpora asistente precolisión y detector de ángulo muerto. Sistemas que ayudan en el día a día. Y aportan tranquilidad.