Más tecnológico que el Kia Sportage y, para muchos, más elegante que el Renault Captur

Coches y Motos 23 MAR 2026 - 08:21h.

Este modelo supone un paso importante en la estrategia de electrificación de Skoda

Más barato que el Skoda Kamiq y, para muchos, mejor

Compartir







El Skoda Elroq se posiciona como una de las propuestas más avanzadas dentro del segmento de los SUV compactos eléctricos, destacando por un planteamiento tecnológico superior al de modelos como el Kia Sportage y por una estética que, para muchos, resulta más equilibrada y sofisticada que la del Renault Captur. Este modelo supone un paso importante en la estrategia de electrificación de la marca, apostando por una combinación de diseño, eficiencia y digitalización.

Desde el punto de vista estético, el Elroq introduce una evolución clara en el lenguaje de diseño de Skoda. Sus líneas son más limpias, con una presencia visual que prioriza la sobriedad frente a los recursos más llamativos. La parte frontal adopta una identidad más moderna, con una firma lumínica distintiva y una parrilla reinterpretada que refuerza su carácter eléctrico. El conjunto transmite una sensación de mayor refinamiento, alineándose con una tendencia hacia diseños más depurados dentro del segmento.

PUEDE INTERESARTE Kia revoluciona el segmento de los monovolúmenes

En el interior, el salto tecnológico es evidente. El habitáculo está dominado por una gran pantalla central que actúa como eje del sistema de infoentretenimiento, acompañado de una instrumentación digital configurable. La conectividad es uno de sus pilares, integrando funciones avanzadas que mejoran la interacción entre el vehículo y el entorno digital del usuario. Lo destacable en este caso es que la disposición de los elementos busca simplificar la experiencia de uso, reduciendo la carga visual y mejorando la ergonomía.

A nivel técnico, el Elroq se beneficia de una plataforma específica para vehículos eléctricos, lo que permite optimizar tanto el rendimiento como el aprovechamiento del espacio interior. Esta arquitectura facilita una conducción más eficiente y silenciosa, además de ofrecer una respuesta más inmediata en términos de aceleración.

PUEDE INTERESARTE Kia convierte el EV3 en una furgoneta

Tecnología y espacio como claves de su propuesta

El Skoda Elroq también destaca por su capacidad para maximizar el espacio disponible. La ausencia de un motor térmico tradicional permite redistribuir los componentes mecánicos, generando un habitáculo más amplio, especialmente en las plazas traseras. El maletero, por su parte, ofrece una capacidad competitiva dentro de su categoría, reforzando su enfoque práctico.

PUEDE INTERESARTE Kia mueve ficha con el Kia Sportage: más bonito y con precio más ajustado

En términos de seguridad, incorpora una amplia gama de asistentes a la conducción que elevan el nivel de protección y facilitan la conducción en diferentes escenarios. Sistemas de ayuda en carretera, control de crucero adaptativo o asistentes de mantenimiento de carril forman parte de un conjunto pensado para reducir la carga del conductor.

Por otro lado, la oferta mecánica contempla diferentes configuraciones en cuanto a potencia y autonomía, permitiendo adaptarse a distintos usos, desde trayectos urbanos hasta desplazamientos más largos. La eficiencia energética es uno de sus puntos fuertes, contribuyendo a una reducción significativa del consumo y de las emisiones.

El Skoda Elroq se consolida así como una alternativa sólida dentro de los SUV eléctricos compactos, combinando tecnología avanzada, diseño equilibrado y una notable versatilidad para el uso cotidiano.