eldesmarque.com Sevilla, 24 JUN 2026 - 13:21h.

El Betis comparte vídeos divertidos del recién finalizado curso

Junior Firpo mira con optimismo a la 26/27: "El que viene será mi año"

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Se cierra la temporada y los clubes aprovechan, antes de la llegada de los anuncios de fichajes y salidas, para reutilizar contenido audiovisual grabado durante la temporada. En el Betis, dado el excelente nivel de relaciones en el vestuario, resulta sencillo y, para muestra, la guasa de Junior Firpo con Isco y Bellerín en el último compartido.

En el breve vídeo compartido por las cuentas oficiales del Betis aparecen Junior Firpo, Isco Alarcón, Héctor Bellerín y Álvaro Valles jugando a descubrir qué personaje eran. Todos van preguntando y la cámara se centra en tres comentarios.

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El primero, el de Isco Alarcón, que pregunta si es político, ante las risas de los presentes; el segundo, Bellerín preguntando si tiene pelo; y el tercero, Junior Firpo, preguntando si había salido en Telecinco. "Alguna vez, alguna vez", le dicen sus compañeros riéndose.

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Durante un buen tramo, todos van preguntando para intentar descubrir su personaje, como bien consigue Héctor Bellerín, que celebra ante la cara de sus compañeros su éxito.

Junior Firpo, a la espera de un año mucho mejor

El lateral empezó la temporada como titular, pero su rendimiento fue irregular y poco a poco fue perdiendo protagonismo en detrimento de otros como Ricardo Rodríguez o incluso Valentín Gómez. Además ha sufrido todo un calvario físico, con hasta cuatro lesiones que le han impedido encontrar la estabilidad deseada. El propio Junior Firpo sabe que el año no ha sido lo esperado, como reconoció para los medios oficiales del club, aunque promete revertirlo para la 26/27.

"Ha sido un año muy complejo por las expectativas que se generaron y por las mías propias. Me he llevado palo tras palo con las lesiones. Lo haces todo, te cuidas, descansas, comes bien... pero el fútbol a veces se da así. Estoy seguro de que será mi año el que viene", argumentaba.

Junior Firpo reconoce haberlo pasado mal en el plano anímico, pero este tramo final de temporada abre una puerta a la esperanza: "Todos los que me quieren, familia y amigos, han visto otra cara de mí que no habían visto anteriormente; pero el vestuario me ha ayudado muchísimo. Su apoyo ha sido inmenso y eso te habla de lo bonito que es lo que hay en este vestuario. Estoy muy contento y muy ilusionado de acabar la temporada así, jugando".